Lautaro, la faccia di Amsterdam dice tutto: Chivu fa suonare l’allarme

Dopo Ajax-Inter il tecnico ha risposto anche sulle condizioni fisiche del capitano. Pio Esposito pronto a rifare coppia con Thuram

Scuro in volto, come si usa dire in questi casi. La faccia di Lautaro alla ‘Johan Cruijff Arena’, durante Ajax-Inter, dice tutto sulla rabbia del capitano per questo inizio di stagione a dir poco travagliato per i nerazzurri. Una rabbia che si è acuita con il problema alla schiena che gli ha impedito di scendere in campo nella prima giornata della Phase League di Champions.

Lautaro è uno di quelli che vuole esserci sempre e comunque. In questi anni ha dato davvero tutto, e anche di più per la maglia dell’Inter. Col Barcellona è sceso in campo con una gamba sola pur di aiutare la squadra, dunque i suoi compagni a conquistare la finale di Monaco. Nello stare fuori, relegato in panchina, soffre maledettamente e più di ogni altro.

Sabato scorso con la Juventus è stato tra i più deludenti. Si è sbattuto come sempre, ma con scarsi risultati. Hanno inciso non poco le due gare con la Nazionale, con l’annesso lungo viaggio di ritorno, così come evidentemente gli acciacchi fisici. Nello specifico il problema alla schiena che lo mette in dubbio pure per il delicato match di domenica sera contro il Sassuolo. Delicato perché l’undici di Chivu non potrà permettersi altri passi falsi in campionato.

Lautaro, l’annuncio di Chivu e cosa filtra dall’Inter

Proprio il tecnico rumeno ha fatto suonare l’allarme Lautaro in vista della sfida coi neroverdi: “Come sta? Oggi (ieri, ndr) stava meglio – la risposta di Chivu in conferenza stampa dopo il successo con l’Ajax – però non era in grado di giocare e abbiamo concordato di tenerlo a riposo per recuperarlo il prima possibile“.

Quel prima possibile puzza di bruciato. Dall’Inter non filtrano certezze (“Vedremo…”) sui tempi di recupero del capitano, autore di un gol e un assist – entrambi alla prima col Torino – in questo avvio di stagione.

Con la schiena non si scherza, ecco perché non ci sorprenderebbe la sua esclusione anche per la gara col Sassuolo. Qualcosa in tal senso lo scopriremo già tra oggi e domani, quando il gruppo comincerà la preparazione in vista del match valevole per la quarta giornata di Serie A.

Ancora Pio Esposito al posto di Lautaro

Lautaro potrebbe puntare al rientro in quel di Cagliari, prima della sfida di Champions in casa contro lo Slavia Praga. In tal caso col Sassuolo potrebbe rivedersi dall’inizio, e per la prima volta in una partita di campionato, Pio Esposito.

Il debutto in Champions del classe 2005 è stato da applausi, Interlive.it gli ha dato 7:

“Gioca con coraggio, inventando e lottando. Difende bene la palla spalle alla porta, fa salire la squadra e dialoga egregiamente con i compagni. Non fa sentire la mancanza di Lautaro Martinez, che personalità!“.

Pio Esposito è stato elogiato da Chivu, il quale lo conosce fin dai tempi delle giovanili: “È un uomo vero – le sue parole a ‘Prime’ – Per come si allena e per come si è calato in questa realtà, si merita gli elogi nostri. Anche stasera, alla prima in Champions alla sua età, ha fatto una grande partita“.

Thuram, col quale ha fatto coppia e forse rifarà coppia domenica, è andato anche oltre: “È più forte di me alla sua età“.