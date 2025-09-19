Inzaghi e l’ultimo sgambetto all’Inter: la verità ufficiale su Lautaro

Il capitano ha voglia di tornare titolare contro il Sassuolo, intanto spunta un dato curioso che chiama in causa anche l’ex allenatore dei nerazzurri

In linea coi più rosei auspici di Cristian Chivu, la reazione dell’Inter non si è fatta attendere. Dopo aver subito la seconda sconfitta consecutiva sul campo della Juventus in campionato, il gruppo nerazzurro ha centrato un’importantissima vittoria nell’impegno infrasettimanale di Champions League vissuto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax.

Al di là dei primi tre punti portati a casa nel maxi girone unico e della doppietta di Marcus Thuram, quel che ha convinto il tecnico rumeno è stata soprattutto la prestazione. Solida, da grande squadra, senza sbavature. Nonostante lì, al fianco del colosso francese, non vi fosse il solito Lautaro Martinez ad assisterlo.

Il capitano nerazzurro ha preferito restare a riposo quel che è bastato, per non aggravare quel lieve fastidio alla schiena che lo ha attanagliato pochi giorni fa. Ma adesso sembra pronto a tornare. Giusto in tempo per la prossima sfida di campionato di domenica contro il Sassuolo.

Lautaro ha completato ieri il lavoro personalizzato in palestra, mentre nella giornata di oggi ha fatto rientro in gruppo con la massima cautela possibile. Soltanto l’allenamento di domani, in ogni caso, dirà l’ultima parola sul suo stato di forma generale. Qualora non dovesse recuperare a pieno, al suo posto tornerà Francesco Pio Esposito in qualità di titolare.

L’Inter non perde mai senza Lautaro, l’ultima sconfitta contro la Lazio di Inzaghi

Nell’attesa di saperne di più, è spuntato un dato curioso, legato all’assenza di Lautaro, a margine della vittoria dell’Inter ai danni dell’Ajax. In questo, c’è lo zampino dell’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Non è la prima volta che l’Inter dimostra al mondo di saper vincere anche senza il proprio centravanti più prolifico.

Come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle ultime 27 partite a cui Lautaro non ha potuto prender parte l’Inter non ha mai perso. Si parla di be 21 vittorie e 6 pareggi, a certificare la forza del collettivo nel tempo.

Quel che infine fa sorridere, quasi fosse stata la beffarda opera del caso, è che l’ultima sconfitta di un’Inter priva dell’argentino – out per infortunio al rientro dalla Nazionale – sia capitata proprio con Simone Inzaghi in panchina. Non la panchina di San Siro, sia chiaro: correva il 19 marzo 2019 e l’ex allenatore dei nerazzurri allenava ancora i biancocelesti della Lazio.