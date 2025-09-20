Martinez titolare domani contro il Sassuolo: Chivu comincerà ad alternarlo con Sommer

Tecnico e club vogliono valutare lo spagnolo: se non dovesse essere ritenuto all’altezza, verrebbe preso un nuovo portiere in grado di raccogliere l’eredità di Sommer

A meno di sorprese Josep Martinez partirà titolare domani sera contro il Sassuolo, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per il portiere spagnolo si tratterà del debutto ufficiale nella stagione appena cominciata.

Stando a quanto filtra, lo spagnolo avrebbe dovuto giocare dall’inizio già mercoledì scorso in casa dell’Ajax nella prima giornata della Phase League di Champions, poi l’eccessivo clamore suscitato dalla notizia de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha spinto per non dire costretto Cristian Chivu a rinviare l’esordio. L’esclusione di Sommer dall’undici iniziale sarebbe stata vista come punitiva, dopo la brutta prova dello svizzero quattro giorni prima contro la Juventus.

Alla fine la scelta del tecnico nerazzurro si è rivelata quella giusta: Sommer ha riscattato le defaillance di Torino salvando l’Inter quando la gara era ancora sul risultato di zero a zero, prima del vantaggio firmato da Marcus Thuram. L’ex Bayern rimane il titolare, ma parliamo pur sempre di un 36enne in scadenza di contratto al termine di questa stagione, ecco perché la gara col Sassuolo dovrebbe dare il via a un’alternanza che consentirebbe a Chivu e al club di valutare definitivamente Martinez, sceso in campo dieci volte (ha sempre fatto bene) nella passata annata.

Se Martinez dovesse dimostrarsi all’altezza, nel prossimo calciomercato estivo l’Inter prenderebbe un vice, in caso contrario un nuovo numero 1 in grado di raccogliere l’eredità di Sommer. In tal senso piacciono più di tutti Carnesecchi dell’Atalanta (costa molto) e Caprile del Cagliari.