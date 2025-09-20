Upamecano all’Inter, blitz e chiusura: firma a tutti i costi | INTERLIVE

Dayot Upamecano piace molto all’Inter come colpo a parametro zero: come stanno le cose per la chiusura e la firma

L’Inter ha riflettuto a lungo sulle posizioni in difesa la scorsa estate. In molti si aspettavano un cambiamento radicale, vista l’età media di alcuni degli interpreti a disposizione di Cristian Chivu e la necessità di adattare il gruppo alle sue esigenze. Bisognava inserire in rosa calciatori veloci, fisici e di prospettiva in quella zona di campo.

Non a caso, sono stati accostati a lungo calciatori come Leoni, De Winter e Beukema che, seppur diversi, sarebbero stati profili spendibili fin da subito. Per ragioni di costi, ma anche di mancate uscite, nessuno di loro è arrivato, anzi sono passati a rinforzare dirette concorrenti per lo scudetto e nella corsa alla Champions League.

Nel prossimo futuro, però, le cose dovrebbero andare in maniera diversa. L’addio di Francesco Acerbi non è più rimandabile a fine stagione e allora, nel cuore della difesa, l’Inter dovrà investire per chi ne raccoglierà l’eredità. Viste le qualità espresse dal centrale negli ultimi anni, dovrà trattarsi di un calciatore in grado di inserirsi fin da subito e senza far rimpiangere l’ex Lazio.

L’Inter pensa a Upamecano: approcci con gli agenti e la volontà del Bayern

Uno dei nomi preferiti dalla dirigenza dell’Inter è sicuramente quello di Dayot Upamecano. Il centrale francese ha fatto benissimo nella difesa del Bayern Monaco, di cui rappresenta un perno e una certezza. Il suo contratto in scadenza a giugno 2026 lascia le porte aperte a qualsiasi scenario per il futuro, tanto che già la scorsa estate si parlava di un possibile approdo a Milano.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive, l’Inter è in lizza per l’accordo con il centrale. I nerazzurri hanno ottimi rapporti con gli agenti con cui c’è già stata una chiacchierata per capire i margini di trattativa. Serve una proposta di ingaggio importante, ma la Beneamata si sente in corsa e non vuole mollare la presa.

L’ostacolo maggiore, però, è rappresentato dal Bayern Monaco. I bavaresi non hanno nessuna intenzione di privarsi del francese e cercheranno già nelle prossime settimane un accordo per blindarlo con il rinnovo di contratto. Oggi resta comunque questo lo scenario più probabile, ma se saltasse il banco l’Inter sarebbe tra le opzioni. Occhio anche a diversi club dalla Premier League, pronti a farsi sotto.