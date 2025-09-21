LIVE Serie A, Inter-Sassuolo: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Sassuolo di Grosso nella quarta giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita il Sassuolo a San Siro nel posticipo domenicale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 3 punti nonostante gli obiettivi stagionali diversi che sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che sono reduci dalla vittoria al debutto in Champions League contro l’Ajax grazie alla doppietta di Thuram, vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali. Le due sconfitte di fila contro Udinese e Juventus hanno aperto una sorta di crisi che va subito chiusa per non perdere il treno scudetto.

Dall’altra parte i neroverdi di Fabio Grosso, che lo scorso week end hanno tolto la casella zero dai punti grazie al successo sulla Lazio, sognano di ottenere lo scalpo di un altro top club. L’obiettivo è quello dare seguito al risultato positivo ottenuto contro i capitolini per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla sesta giornata della Serie A 2023-24, quando gli emiliani si imposero in rimonta con il risultato di 2-1 per effetto dei gol di Bajrami e Berardi dopo il vantaggio di Dumfries. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Sassuolo live in tempo reale.