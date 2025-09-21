Perché il gol di Frattesi è stato annullato: cosa dice il regolamento

Inter-Sassuolo si è conclusa con una vittoria sofferta dei nerazzurra, ma fa discutere il gol annullato a Frattesi: i motivi della decisione

L’Inter torna alla vittoria in campionato contro il Sassuolo in un match dalle tante sfumature e difficoltà. Cristian Chivu porta a casa i tre punti contro un avversario complicato, abile nel ripartire in contropiede e che ha svolto una buona fase difensiva.

Nel secondo tempo, il tecnico romeno ha cercato di cambiare il menù tattico, inserendo nella partita Davide Frattesi al posto di Hakan Calhanoglu. Barella è passato a giocare da perno basso, mentre la mezzala ha potuto sfruttare da subentrante le sue grandi capacità di inserimento.

La prestazione dell’ex di giornata è stata positiva (clicca qui per le pagelle di Inter-Sassuolo) e poteva portare anche il suo primo gol in Serie A per questa stagione. Dopo una buona azione dalla sinistra lanciata da Bonny, Dimarco ha crossato e dopo un rimpallo Frattesi aveva ribadito la palla in rete. Arbitro e guardalinee hanno subito annullato per fuorigioco.

Dopo un lungo check, la decisione è stata confermata anche dal Var, ma molti tifosi si sono chiesti i motivi della scelta, visto che la palla andava da tutt’altra partita, prima che arrivasse al centrocampista.

Gol annullato a Frattesi e lungo check Var: cosa è successo

Sarebbe stato il gol della sicurezza, il 3-1 che avrebbe evitato il pathos finale. Per fortuna, alla fine l’Inter è riuscita a portare a casa i tre punti, ma resta la curiosità regolamentare.

Che sia giusto o no, la decisione pare corretta. Infatti, arbitro e Var non hanno considerato volontari i tocchi del portiere e del calciatore del Sassuolo. Sarebbe iniziata una nuova azione solo se si fosse trattato di una giocata, ma così non è stato ravvisato.

Per questo, sono stati valutati i fermo immagine al momento dell’ultimo tocco di Dimarco. A quel punto, è bastato ravvisare la posizione irregolare, anche se solo di una spalla, di Frattesi. Il fuorigioco è stato confermato e l’azione è ripartita con un calcio di punizione.