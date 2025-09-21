Perché il gol di Frattesi è stato annullato: cosa dice il regolamento

Inter-Sassuolo si è conclusa con una vittoria sofferta dei nerazzurra, ma fa discutere il gol annullato a Frattesi: i motivi della decisione

L’Inter torna alla vittoria in campionato contro il Sassuolo in un match dalle tante sfumature e difficoltà. Cristian Chivu porta a casa i tre punti contro un avversario complicato, abile nel ripartire in contropiede e che ha svolto una buona fase difensiva.

Gol annullato a Frattesi
Il fermo immagine del fuorigioco di Frattesi in Inter-Sassuolo (screen video) – interlive.it

Nel secondo tempo, il tecnico romeno ha cercato di cambiare il menù tattico, inserendo nella partita Davide Frattesi al posto di Hakan Calhanoglu. Barella è passato a giocare da perno basso, mentre la mezzala ha potuto sfruttare da subentrante le sue grandi capacità di inserimento.

La prestazione dell’ex di giornata è stata positiva (clicca qui per le pagelle di Inter-Sassuolo) e poteva portare anche il suo primo gol in Serie A per questa stagione. Dopo una buona azione dalla sinistra lanciata da Bonny, Dimarco ha crossato e dopo un rimpallo Frattesi aveva ribadito la palla in rete. Arbitro e guardalinee hanno subito annullato per fuorigioco.

Dopo un lungo check, la decisione è stata confermata anche dal Var, ma molti tifosi si sono chiesti i motivi della scelta, visto che la palla andava da tutt’altra partita, prima che arrivasse al centrocampista.

Gol annullato a Frattesi e lungo check Var: cosa è successo

Sarebbe stato il gol della sicurezza, il 3-1 che avrebbe evitato il pathos finale. Per fortuna, alla fine l’Inter è riuscita a portare a casa i tre punti, ma resta la curiosità regolamentare.

Frattesi corre
Non contano i tocchi dei calciatori del Sassuolo (LaPresse) – interlive.it

Che sia giusto o no, la decisione pare corretta. Infatti, arbitro e Var non hanno considerato volontari i tocchi del portiere e del calciatore del Sassuolo. Sarebbe iniziata una nuova azione solo se si fosse trattato di una giocata, ma così non è stato ravvisato.

Per questo, sono stati valutati i fermo immagine al momento dell’ultimo tocco di Dimarco. A quel punto, è bastato ravvisare la posizione irregolare, anche se solo di una spalla, di Frattesi. Il fuorigioco è stato confermato e l’azione è ripartita con un calcio di punizione.

