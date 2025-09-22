Barella è un caso, punizione esemplare da Chivu: “È il momento”

Fin qui ha giocato sempre e dall’inizio: per il tecnico è anche la prima alternativa a Calhanoglu

Barella è stato uno dei flop di Inter-Sassuolo. “Raffinatezza fine a sé stessa – il giudizio di Interlive.it – I giochetti pregevoli a centrocampo non creano alcun vantaggio evidente ai compagni. In certi casi, la sua leziosità diventa deleteria o pura inconcludenza, come quando perde palla e fa ripartire il Sassuolo o serve a destra invece di tirare. Tocca il pallone troppe volte, cercando ogni volta la via più difficile. A tratti, inventa cose belle. Poi si smorza, passeggia o si perde in un bicchier d’acqua”.

L’avvio di stagione di Barella, Nazionale compresa, non è stato certo dei migliori. Sui social, in particolare su X, tantissimi tifosi dell’Inter si sono nuovamente scagliati contro di lui, ‘chiedendo’ a Chivu di mandarlo in panchina già a partire dalla sfida di sabato prossimo in casa del Cagliari.

No Alberto, sono lucidissimo.

Barella è rimasto sul bus dei festeggiamenti di 17 mesi fa.

Non ho detto che è scarso.

Io pretendo tanto da lui perchè ha le qualità.

Sucic si deve ancora ambientare bene, è giovane, ma ieri ha fatto un po’ di cose positive, molto concrete. Su Barella penso che sia veramente in un momento negativo in cui sembra cerchi sempre la giocata spettacolare e spesso risulta fumoso — Raffy Bi 🖤💙⭐️⭐️ (@raffybi69) September 22, 2025

Barella inguardabile — Chivuismo (@FTuidder) September 22, 2025

Sincero, ieri vedere Barella in campo per 96 minuti è stato vergognoso, nettamente il peggiore, non ha azzeccato mezza cosa. — #oaktreedevivendere (@ilmourinhismo) September 22, 2025

Ennesima prestazione imbarazzante di Barella.

⁰È in continua involuzione e ieri, soprattutto da centrale, abbiamo giocato di fatto in dieci. Invece di essere un valore aggiunto, sta penalizzando la squadra. Forse è il momento della panchina. pic.twitter.com/3SWZfz34yt — François Citron (@FrancoisCitron) September 22, 2025

Barella ormai è in piena involuzione totale….non fa più gol ,zero assist , si limita al passaggino(speso lezioso o di tacco)…..quanto ci manca il vero Bare. — Chivuismo (@FTuidder) September 22, 2025

Barella deve stare in panchina, giocatore che irrita, sono mesi e mesi che non azzecca una partita, tocchetti sbagliati, tiene troppo palla, sembra un giocatore di lega pro messo in seria A. Veramente vergognoso, giochiamo sistematicamente in 10. Ma come cax fate a non vedere cio — GRox_80 (@GRomano_80) September 22, 2025

Barella criticato, ma per Chivu è intoccabile: finora sempre titolare

Per il tecnico rumeno, però, Barella è uno di quelli davvero intoccabile. Nelle prime cinque partite stagionali, il classe ’97 è infatti partito sempre dal primo minuto: in totale ha collezionato 407′. Come ieri sera dopo l’uscita dal campo di Calhanoglu, Chivu lo sta utilizzando anche come regista. Di fatto il numero 23 è pure la prima alternativa al turco.