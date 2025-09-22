Barella è un caso, punizione esemplare da Chivu: “È il momento”

Fin qui ha giocato sempre e dall’inizio: per il tecnico è anche la prima alternativa a Calhanoglu

Barella è stato uno dei flop di Inter-Sassuolo. “Raffinatezza fine a sé stessa – il giudizio di Interlive.it – I giochetti pregevoli a centrocampo non creano alcun vantaggio evidente ai compagni. In certi casi, la sua leziosità diventa deleteria o pura inconcludenza, come quando perde palla e fa ripartire il Sassuolo o serve a destra invece di tirare. Tocca il pallone troppe volte, cercando ogni volta la via più difficile. A tratti, inventa cose belle. Poi si smorza, passeggia o si perde in un bicchier d’acqua”.

Barella disperato
L’avvio di stagione di Barella, Nazionale compresa, non è stato certo dei migliori. Sui social, in particolare su X, tantissimi tifosi dell’Inter si sono nuovamente scagliati contro di lui, ‘chiedendo’ a Chivu di mandarlo in panchina già a partire dalla sfida di sabato prossimo in casa del Cagliari.

Barella criticato, ma per Chivu è intoccabile: finora sempre titolare

Barella in Inter-Sassuolo
Per il tecnico rumeno, però, Barella è uno di quelli davvero intoccabile. Nelle prime cinque partite stagionali, il classe ’97 è infatti partito sempre dal primo minuto: in totale ha collezionato 407′. Come ieri sera dopo l’uscita dal campo di Calhanoglu, Chivu lo sta utilizzando anche come regista. Di fatto il numero 23 è pure la prima alternativa al turco.

