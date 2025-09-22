Luis Henrique: “Ruolo? Basta giocare. Chivu mi chiede questa cosa”

L’esterno brasiliano ha giocato l’ultima mezz’ora di Inter-Sassuolo

Ieri sera, in Inter-Sassuolo, si è rivisto Luis Henrique. Cristian Chivu ha concesso l’ultima mezz’ora all’esterno brasiliano preso dal Marsiglia per 23 milioni più bonus ma fin qui ai margini della squadra. Il classe 2001 è subentrato a Dumfries sul punteggio di 1-0.

Sufficiente la prestazione di Luis Henrique in quella che è stata la sua seconda apparizione in questo inizio di stagione. “Sono molto contento, ho lavorato tanto per ottenere questi minuti – ha detto in conferenza stampa dopo la partita – Spero di proseguire così, per prendere confidenza e aiutare la squadra. Nel finale ci è mancato un po’ di ritmo, ma l’importante erano i tre punti”.

Alla vigilia della gara col Sassuolo, Chivu ha dichiarato che Luis Henrique può agire in più posizioni: “Il mio ruolo preferito? Basta giocare – ha risposto l’ex OM – Il mio obiettivo è dare sempre il massimo. Gioco in una squadra forte con qualità”.

Al microfono di ‘Dazn’, Luis Henrique ha invece svelato cosa gli chiede il suo allenatore: “Il mister vuole che cerchi l’uno contro uno, e poi mi chiede di andare al cross“. L’ambientamento del 23enne pessoense continua nel modo giusto: “C’è un bel gruppo, sono felice. Tutti i miei compagni mi incoraggiano“.