Tifosi Juve ossessionati da Esposito: l’invidia rovina l’Italia

Francesco Pio Esposito sta facendo impazzire l’Inter, ma molti tifosi della Juve non la pensano così: questione tecnica o di invidia?

L’Inter ha vinto contro il Sassuolo e tra i grandi protagonisti della partita c’è stato Francesco Pio Esposito. Il bomber nerazzurro ha messo in mostra tutti i pezzi forti del suo repertorio, ma manca ancora il gol capace di fare esplodere San Siro. Il suo repertorio è quello della punta a tutto campo.

Fa salire la squadra, offre sempre una soluzione utile per i compagni e permette a centrocampisti ed esterni di inserirsi e andare in porta con le sue sponde. Dopo la grande prova in Olanda, si è confermato anche all’esordio in Serie A. E per pochi centimetri non è riuscito a chiudere la sua ottima partita con la prima rete nella massima serie.

L’ha sfiorata con una straordinaria rovesciata a pochi centimetri dal portiere, che però quest’ultimo è riuscito a respingere con grandi riflessi e un po’ di fortuna. I tifosi dell’Inter sono sempre più convinti di avere in casa un’arma incredibile per il presente e per il futuro. Un diamante grezzo che mostrerà presto tutte le sue qualità in Italia e su palcoscenici internazionali. Ma non tutti la vogliono pensare così.

Entusiasmo Inter per Esposito ma i tifosi della Juve esplodono

Se si cercano dei pareri sui social sulle qualità di Esposito, non si trovano solo elogi e grandi previsioni. Infatti, molti tifosi della Juve e del Milan si stanno scagliando a occhi chiusi contro la punta dell’Inter. Pensano che l’hype generato dalle sue partite sia davvero troppo alto rispetto all’eco mediatico e soprattutto che sia ‘portato dalla stampa’.

L’etichetta del sopravvalutato l’hanno già affissa senza neanche far passare poche partite, ma poco importa. Molti addetti ai lavori hanno confermato l’istinto dei tifosi dell’Inter, confermando che si tratta della punta nerazzurra e della Nazionale per i prossimi 10 anni.

Sono due settimane che in tl ho solo juventini e milanisti ossessionati da esposito, che bello essere mantenuti dallo stato li invidio — Macs (@Kobeesque) September 22, 2025

Pio Esposito in questo momento ha solo un problema: l’ansia del gol. Lo vedi da come calcia il pallone. Invece deve stare tranquillo,non avere nessuna ossessione. Ieri ne poteva fare almeno due se non aveva questa ansia. Vedrete che appena si sblocca comincerà a segnare a raffica — ⭐️Malamente⭐️ (@stillers1971) September 22, 2025

Ma quanto sono coglioni gobbi e chiacchroni, si stanno ammazzando il fegato per Pio Esposito ,solo perchè gioca con l’Inter. Spalano merda in quantità industriale ,tanto in casa loro non manca. Cmq bello vedervi bruciare. Noi alla faccia vostra godiamo. Orgogliosi di Pio Esposito — ciccio interista (@ciccio95185923) September 22, 2025

Scrivevano così anche prima che mettesse piede in campo quindi non credo sia proprio per le prestazioni sai. Mai vista la Gazzetta parlare così di Yildiz, che alla stessa età di Pio Esposito gli fa barba e capelli — Diego Losenno (@diegolosenno00) September 22, 2025

A questo punto, non si può pensare altro se non che questi giudizi siano derivati dalla paura che l’Inter abbia in casa un campione in erba. Un’invidia simile a quella della volpe che non arriva all’uva e che potrebbe fare male a tutta l’Italia.