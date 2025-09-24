Frattesi alla Juve a gennaio, scambio incredibile: “Ma è un bidone”

Da Inzaghi a Chivu, niente è cambiato per il classe ’99: addio rimandato al mercato invernale?

Non è cambiato nulla per Frattesi, riserva era con Inzaghi e riserva è adesso con Chivu. Certo, di mezzo c’è stata un’estate travagliata, di rincorsa a causa dell’operazione all’ernia. Non ha giocato poi in suo favore il mancato arrivo di Lookman, o meglio ancora di Kone che avrebbe permesso al tecnico romeno di cambiare modulo.

Passando al 3-4-2-1, il classe ’99 romano sarebbe stato utilizzabile anche nelle vesti di trequartista e non solo come sostituto di uno delle altre mezz’ali. Al cui roster si è aggiunto quel Sucic entrato subito nelle grazie dell’allenatore nerazzurro.

Insomma, per Frattesi si prospettano mesi difficili sul piano personale e calcisticamente parlando: molta più panchina che campo. Ecco perché c’è chi non esclude la possibilità di un suo addio all’Inter, col quale l’agente ha comunque iniziato a parlare di rinnovo, nel prossimo calciomercato di gennaio. La pista Premier, Newcastle e non solo, resta viva anche perché per il club di Oaktree non è affatto incedibile.

Sulla pagina Facebook di Interlive.it abbiamo ipotizzato una permanenza in Italia di Frattesi. Nello specifico un possibile assalto della Juventus, da tempo sulle tracce dell’ex Sassuolo. Volendo ‘provocare’ i nostri fan, abbiamo posto loro questa precisa domanda:

Scambio Frattesi-Koopmeiners, gli interisti dicono no

Tante le risposte al quesito di Interlive.it, quasi tutte contrarie allo scambio con Teun Koopmeiners. A dimostrazione dell’affetto che tutt’oggi gli interisti nutrono nei confronti di Frattesi, ma anche del crollo dell’immagine del centrocampista olandese: super con l’Atalanta, che dalla sua cessione ha incassato più di 50 milioni, a dir poco mediocre alla Juve.

“È un bidone”, scrive un tifoso in riferimento a Koopmeiners e bocciando l’eventuale do ut des coi bianconeri. “Assolutamente no… L’unico scambio che farei è Frattesi-Kone”, commenta un altro che direbbe invece sì al baratto con il centrocampista della Roma; “Mai, Frattesi e un giocatore forte e tecnico”, “Frattesi a vita”, risponde altri due ancora… I favorevoli si contano davvero sulle dita di una mano, tra questi c’è Angelo che nella folla di no scrive “Subito”. Uomo coraggioso…