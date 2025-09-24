Juventus, assalto a Sucic a gennaio: Comolli deve pagarlo il doppio del prezzo

Il derby d’Italia con l’Inter potrebbe accendersi ancora di più nel mercato invernale. Tudor ha bisogno di un rinforzo a centrocampo

C’era molta curiosità sull’avvio di stagione di Inter e Juventus. I due storici club di Serie A hanno partecipato per la prima volta al Mondiale per Club, raggiungendo gli ottavi di finale, mentre Marotta da un lato e Comolli dall’altro erano impegnati sul mercato. Questo ha comportato la necessità di fare una preparazione più corta prima dell’inizio della nuova stagione.

I risultati sono stati abbastanza simili se si eccettua lo scontro diretto dell’Allianz Stadium’ dominato dalla squadra di Chivu ma vinto da quella di Tudor. Per il resto – tra Serie A e Champions League – tre vittorie e una sconfitta per i nerazzurri, due vittorie e due pareggi per i bianconeri. Insomma, a fare la differenza è stato proprio il derby d’Italia, che al ritorno potrebbe presentare una grossa novità.

Inter-Juve, dai fratelli Thuram ai cugini Sucic: derby d’Italia in famiglia

Sebbene manchino più di tre mesi all’apertura della sessione invernale di calciomercato, la Juventus ha già individuato l’obiettivo per rinforzare la rosa di Tudor. Serve un altro centrocampista visti i problemi fisici di Miretti e lo scarso rendimento di Koopmeiners. Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino di Comolli sarebbe finito Luka Sucic.

Il 23enne mediano croato è il cugino del Petar Sucic dell’Inter. Nato e cresciuto in Austria nelle giovanili del Salisburgo, un anno fa è stato acquistato dalla Real Sociedad per 10 milioni di euro. Dopo una buona prima stagione in Spagna, l’avvio di questa è stata pessima per la formazione di Sergio Francisco, penultima con 2 punti in 5 giornate nella Liga.

A gennaio qualche gioiello potrebbe fare le valigie, tra questi proprio il nazionale croato, il cui cartellino è valutato 20 milioni di euro dal club di San Sebastian. Dovesse davvero sbarcare a Torino, nel derby d’Italia di ritorno potrebbe assistere a una doppia sfida in famiglia: oltre ai fratelli Thuram, anche i cugini Sucic.