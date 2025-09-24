Maledizione Inter: crociato rotto, l’ultima di tre sciagure

L’Inter sta vivendo una vera e propria maledizione: l’ultimo infortunio è gravissimo e avrà un impatto decisivo su tutta la stagione

Non è semplice conciliare tutti gli impegni che hanno le big internazionali e questo vale anche per l’Inter. Cristian Chivu dovrà operare delle rotazioni sistematiche ogni tre giorni per far sì di mantenere un livello di forma alto per tutti i calciatori e non avere stop che potrebbero incidere in maniera decisiva sulla stagione.

Intanto, c’è chi se la passa decisamente peggio. Nella serata di ieri, il Liverpool era impegnato in Coppa di Lega contro il Southampton, una partita in cui Arne Slot ha schierato una serie di calciatori che avevano giocato meno finora. Tra questi c’era anche Giovanni Leoni, il grande acquisto estivo in difesa, strappato proprio all’Inter.

Il pupillo di Chivu era all’esordio con la maglia dei Reds, ma non poteva immaginare un inizio peggiore in Inghilterra. Infatti, dopo aver giocato benissimo, è crollato a terra e le sensazioni del campo sono state subito molto negative. Oggi gli esami del caso hanno confermato una diagnosi terribile: si tratta della rottura del crociato anteriore che lo terrà ai box per diversi mesi.

Leoni dopo Buongiorno e Bremer: la maledizione dell’Inter

L’Inter ha cercato a lungo di migliorare la difesa con l’acquisto di un nuovo centrale puro negli ultimi mesi, ma il calciomercato ha portato spesso i nerazzurri a rimandare l’acquisto. In particolare, i nerazzurri negli ultimi anni si sono interessati in maniera concreta a Bremer, Buongiorno e Leoni.

Tutti e tre sono approdati in altri lidi, ma non hanno avuto grande fortuna fino a questo momento, almeno sotto il profilo fisico. Il brasiliano ha saltato tutta la scorsa stagione dopo un infortunio al ginocchio e ancora oggi è costretto a gestirsi. È notizia delle ultime ore che Buongiorno ha accusato un nuovo problema muscolare, l’ennesimo dell’ultimo anno e mezzo, e salterà il Milan.

Il centrale italiano non c’è stato per più del 45 per cento delle partite disponibili con la maglia del Napoli. Infine Leoni, che potrebbe sottoporsi a intervento chirurgico e subire uno stop decisivo per la sua carriera. Per alcuni potrebbe essere solo casualità, ma ormai si può parlare di una vera e propria maledizione Inter tra centrali e infortuni gravi. A questo punto, il prossimo dovrà pensarci bene prima di non arrivare a Milano.