Thuram, allarme per Cagliari-Inter: Chivu pensa a questa mossa

Cosa filtra da Appiano a tre giorni dalla sfida valevole per la quinta giornata di Serie A

Thuram è il terzo giocatore più impiegato da Chivu in questo inizio di stagione. 398′ in tutto per il francese, meno solo di Barella (407′) e Denzel Dumfries (412′). Ma è il numero 9 quello che ha inciso maggiormente, con 5 gol messi a segno: in pratica una media da uno a partita.

A Thuram è difficilissimo rinunciare, basta chiedere a Inzaghi che non avendo alternative valide lo ha spremuto nelle scorse due stagioni. Specie nell’ultima, con conseguenze negative per lo stesso classe ’97, arrivato cotto o quasi al rush finale, oltre che per l’Inter. Chivu non intende fare altrettanto, anche perché a sua disposizioni ci sono potenziali sostituti giovani e freschi, non calciatori finiti o strafiniti come Correa e Arnautovic. Ma pure come Taremi.

Stando a quanto filtra da Appiano, un turno di riposo a Thuram potrebbe essere concesso già sabato sera a Cagliari, contro la squadra di mister Pisacane che ha iniziato benissimo la stagione dando anche del filo da torcere alla capolista Napoli. Chivu sta pensando di far partire dalla panchina il transalpino, per poi rilanciarlo titolare martedì al ‘Meazza’ nel match di Champions contro lo Slavia Praga.

Thuram out col Cagliari? Bonny il favorito per sostituirlo

All’Unipol Domus, il posto di Thuram verrebbe preso da Bonny, a segno alla prima giornata nella passerella col Torino. Per il connazionale del figlio d’arte, costato circa 25 milioni nello scorso calciomercato estivo, si tratterebbe dell’esordio ufficiale dal 1′ con la maglia dell’Inter.

Per Bonny, eventualmente, l’arduo compito di non far rimpiangere Thuram, ossia il giocatore interista ora più in forma e decisivo. Dopo la partita col Sassuolo, Chivu ha parlato proprio di Bonny e dell’occasione che potrebbe avere presto. Diciamo prestissimo, dato che a Cagliari-Inter mancano appena tre giorni.

In coppia con Lautaro

L’assist a Bonny col Torino lo ha fatto Lautaro, che sabato sera sarebbe il partner in attacco proprio del classe 2003. Il capitano nerazzurro ha completamente smaltito il problema alla schiena ed è destinato a tornare titolare sabato sera in Sardegna.