Alto quasi 2 metri e legame con Diouf: colpo incredibile dell’Inter

Inter accostata all’estremo difensore del Leeds United per il post Sommer, da affiancare a Martinez in futuro

Sette gol subiti nelle prime quattro giornate della nuova stagione di Serie A non è certo un dato rassicurante per l’Inter di Cristian Chivu, che vede nel suo reparto arretrato le falle maggiori.

Poca se non alcuna responsabilità ricade infatti sul portiere Yann Sommer, garanzia sul quale il tecnico rumeno ha voluto puntare in quella che potrebbe esser la sua ultima annata in maglia nerazzurra.

L’ex Bayern Monaco non prevede di sedere a tavolino con la dirigenza per rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel giugno 2026. Salvo ripensamenti, quindi, sarebbe destinato a partire a parametro zero lasciando dietro di sé un vuoto apparentemente incolmabile al momento.

Non che il suo vice Josep Martinez non sia ancora pronto per raccoglierne l’eredità, sia chiaro. Lo spagnolo ha dimostrato grandi capacità a difesa dei pali e buona tecnica di base nel gioco coi piedi. Ma la sua sola presenza il prossimo anno potrebbe non esser sufficiente a far stare tranquillo Chivu, desideroso di avere con sé almeno un’alternativa di pari valore da poter alternare nelle fasi più concitate della stagione.

Meslier dopo Sommer, potrà essere il vice di Martinez se non arriva Carnesecchi

Per questo motivo, la dirigenza avrebbe iniziato a seguire attivamente il portiere francese classe 2000 Illan Meslier, attualmente sotto contratto con il Leeds United in Premier League.

Stando alle informazioni riportate da ‘calciomercato.it’ e riprese poi dal portale ‘TeamTalk’, la controparte inglese potrebbe cedere il cartellino di Meslier già nel corso della sessione invernale di mercato per massimizzare gli eventuali introiti. Senza così incorrere nel rischio di un addio, anche nel suo caso, a costo zero.

Attenzione, però, alle altre candidate al suo cartellino sul mercato. Prime su tutte, Lorient – club con cui è cresciuto – poi Rangers, Como, Fiorentina e Galatasaray.

Per battere la concorrenza, l’Inter potrebbe comunque sfruttare un’importante carta a proprio favore. Gli affari di Meslier sono gestiti dalla medesima agenzia che si occupa di Andy Diouf, centrocampista francese prelevato dai nerazzurri proprio nel corso della passata sessione estiva di mercato.

Il tutto sarà comunque condizionato dai desideri di Chivu e l’eventuale arrivo di Marco Carnesecchi, da tempo obiettivo sensibile e opzione prioritaria per l’Inter che verrà.