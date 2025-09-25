Konstantinos Koulierakis è uno nome caldo per la difesa dell’Inter: le sue caratteristiche tecniche, chi è e la sua vita privata

La difesa dell’Inter ha bisogno di novità. Già la scorsa estate, in molti avrebbero voluto una rivoluzione molto più netta, che avrebbe compreso gli addii di Acerbi, de Vrij e forse anche di Darmian e Bisseck. Ciò non è avvenuto e alcuni problemi restano irrisolti per la retroguardia della Beneamata. In generale per tutta la fase difensiva.

La prossima estate, però, i cambiamenti non potranno essere rimandati, anche perché la maggior parte di questi calciatori sono in scadenza di contratto. E l’Inter sta già lavorando per un futuro senza di loro. Uno dei nomi accostati con maggior forza e puntualità negli ultimi mesi ai nerazzurri è quello di Konstantinos Koulierakis.

È un giovane difensore classe 2003, considerato in potenza uno dei migliori nel suo ruolo per il prossimo futuro. È esploso nel PAOK Salonicco dove è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi in poco tempo e nonostante la giovane età. Il club greco ha fatto di tutto per trattenerlo nel 2023 quando su di lui era forte il pressing del Milan. Poi l’ha ceduto per 12 milioni di euro al Wolfsburg dove sta già confermando le sue grandi qualità

Inter, le caratteristiche tecniche di Koulierakis e il mistero sulla sua vita privata

Koulierakis è un centrale vecchio stile, alto 188 centimetri che fa della sua fisicità il suo marchio di fabbrica. Non a caso, ha già costruito una grande potenza muscolare ed esplosività, che oggi non è comune da vedere in molti altri centrali, maggiormente dediti all’impostazione del gioco.

Per questo, all’Inter si imporrebbe come marcatore puro, l’erede perfetto di Acerbi, anche perché pure lui è di piede mancino. I margini di crescita sono davvero importanti, ma la sensazione è che Koulierakis potrebbe affinare le sue caratteristiche nel calcio italiano e sfruttando l’esperienza dei compagni di reparto.

E sulla sua vita privata? Un mistero, almeno a giudicare dai social. Nessuna bravata, nessuna esposizione mediatica ed è un ottimo segno. Koulierakis sembra totalmente concentrato sul calcio e sui suoi pressing, una mentalità a cui l’Inter tiene molto e attorno a cui potrebbe costruire una grande carriera. Il suo segreto verrà svelato col tempo e con l’attenzione del gossip, ma oggi si tratta di un centrale giovane e affidabile che si prende con 25 milioni.