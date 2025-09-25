L’Inter affonda per il nuovo Yildiz: cessione da record

L’Inter si muove sul calciomercato per rinforzare la trequarti e punta il nuovo Yildiz: chi è e perché sarà una cessione da record

Il calcio europeo sta già mettendo in mostra dei talenti di primo piano che nei prossimi mesi potrebbero rubare la scena. Uno di questi potrebbe essere prioritario per l’Inter nelle prossime sessioni di mercato. I nerazzurri hanno inseguito a lungo l’acquisto di Ademola Lookman la scorsa estate, ma alla fine il nigeriano è rimasto all’Atalanta.

Nelle prossime sessioni di mercato, i nerazzurri potrebbero cercare con prepotenza il calciatore giusto per rinforzare la squadra a disposizione di Chivu e permettergli di cambiare idea tattica. Tra i calciatori che l’Inter segue con grande attenzione, c’è Can Uzun. Si tratta di un trequartista turco, bravo nell’uno contro uno e nella conduzione del pallone.

Già nella scorsa stagione, il talento dell’Eintracht Francoforte era stato uno degli osservati speciali della società nerazzurra. Si segnalava, però, un po’ troppa discontinuità, dovuta soprattutto alla sua giovane età. All’inizio di quest’anno, però, il turco ha dimostrato di essere di tutt’altra pasta, tanto che oggi è considerato uno dei migliori talenti emergenti in Europa.

Inter sul nuovo Yildiz: Can Uzun ora piace a tutti

La quantità di giovani sfornati dall’Eintracht Francoforte ormai è davvero impressionante. E se si guarda alle cifre dei trasferimenti, fa ancora più specie notare come lavora il club tedesco con i talenti di casa. L’ultimo della lista era Marmoush, passato al Manchester City, ma rischia di essere ben presto superato proprio da Can Uzun.

Il trequartista ha segnato 4 gol in 4 partite di Bundesliga finora e ha messo a segno anche due assist. Non solo, perché all’esordio in Champions League contro il Galatasaray ha fatto ancora una volta benissimo e ha gonfiato la rete. Ora tutti hanno gli occhi su di lui, abile nel saltare l’uomo, ma soprattutto negli inserimenti e nel trovare passaggi chiave per i compagni.

Le prospettive sono eccezionali, soprattutto perché Can Uzun è considerato il futuro della Turchia sulla trequarti insieme a Yildiz. Le ultime settimane, però, potrebbero essere un grosso problema per l’Inter. La valutazione è destinata ad aumentare a dismisura se il trequartista dovesse continuare così, arrivando a toccare i 40-50 milioni di euro come minimo.

Per queste cifre, sarà davvero difficile per i nerazzurri affondare il colpo e rischia di essere l’ennesimo rimpianto per l’Inter sul mercato.