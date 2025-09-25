Nuovo stadio Inter e Milan, via libera in extremis? “Una figuraccia”

La seduta del Consiglio comunale di Milano è convocata alle 16.30 di oggi

Sono ore, al massimo giorni decisivi per San Siro e il nuovo stadio di Inter e Milan. Il Consiglio comunale di Milano è chiamato a decidere nella giornata di oggi: la seduta è convocata alle ore 16.30, ma è molto probabile il rinvio all’inizio della prossima settimana, precisamente a lunedì (con un numero legale inferiore), ovvero il giorno prima della scadenza dell’offerta presentata dai due club.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Tuttosport’, 7 dei 32 consiglieri dovrebbero dire di no. Il centro-destra voterà contro, mentre nel centro-sinistra vi sarebbero due indecisi, poiché “preoccupati anche delle conseguenze delle inchieste della Procura di Milano e della Corte dei Conti”. C’è poi il Comitato legalità e contrasto alla criminalità organizzata, presieduto da Nando Dalla Chiesa, che ha specificato come “non sono state individuate le persone fisiche qualificabili come titolari effettivi della società proprietaria della squadra“.

Non solo le due società, anche la Lega Serie A sta spingendo affiché il Consiglio comunale di Milano dia il via libera al progetto nuovo stadio adiacente a San Siro, con l’abbattimento di quest’ultimo come accaduto con Wembley: “È doloro dirlo, ma ormai è uno stadio inadeguato – ha detto a ‘La Repubblica’ il presidente Ezio Simonelli –

“Lo prova il fatto che è stato bocciato dalla Uefa per ospitare la finale di Champions del 2027. Lo stadio non può essere ristrutturato, non è stato possibile nemmeno quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo”. Per bocca del presidente Marotta, l’Inter ha ‘avvisato’ il Comune: in caso di risposta negativa dal Consiglio, faranno lo stadio fuori da Milano: “Lasciare la città più altospendente d’Italia senza gli Europei (del 2032, ndr) sarebbe una figuraccia incalcolabile“.