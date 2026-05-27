“Precontratto non depositato”: clamoroso ribaltone all’Inter

Accordo raggiunto lo scorso dicembre, ma il cambio in società ha portato ad un incredibile dietrofront per i nerazzurri

Nel mondo del calcio ne succedono di cose strane e a volte nemmeno i contratti valgano niente. E così un dirigente dell’Inter che non aveva un piede ma entrambi fuori da Appiano Gentile, proseguirà la sua avventura in nerazzurro. Stiamo parlando di Massimo Tarantino, che ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile. Non solo non se ne va, ma ieri ha firmato il rinnovo del contratto col club meneghino.

Eppure era tutto fatto con la Roma. A dicembre aveva ricevuto la chiamata di Claudio Ranieri che lo rivoleva nella Capitale per rifondare il settore giovanile giallorosso. Ma poi il dirigente romano è stato mandato via dai Friedkin dopo gli screzi con l’allenatore Gasperini e, come riportato da Tuttosport, il precontratto da 5 anni siglato da Tarantino non è mai stato depositato e quindi non è valido.

A quel punto è arrivata la chiamata dell’Inter per l’ex terzino sinistro nerazzurro, con la proposta di prolungare il contratto. Decisiva la stima del presidente Marotta nei confronti di Tarantino e del suo lavoro. A lui verrà affiancato l’ex allenatore della Primavera Fulvio Pea, il quale avrà il ruolo di direttore tecnico delle squadre dall’Under 20 in giù.