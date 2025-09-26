Lautaro, Chivu perde le staffe durante l’allenamento: “Rispetto!”

Ecco perché il tecnico nerazzurro ha bloccato la seduta per qualche istante

Lautaro dovrebbe tornare titolare domani sera in casa del Cagliari, nel match valevole per la quinta giornata di Serie A che l’Inter non può permettersi di sbagliare. Con Milan-Napoli di mezzo, i nerazzurri hanno infatti la possibilità di accorciare dalla testa della classifica.

Il capitano nerazzurro sembra aver smaltito definitivamente il problema alla schiena che lo ha costretto a dare forfait ad Amsterdam contro l’Ajax. Domenica scorsa col Sassuolo è poi partito dalla panchina, subentrando a metà secondo tempo al posto di Thuram.

Alla vigilia della sfida all’Unipol Domus, proprio Lautaro è protagonista del retroscena portato alla luce stamane dal ‘Corriere dello Sport’. Mercoledì ad Appiano Gentile, nel corso dell’allenamento aperto a sponsor e agli Inter Club, l’argentino è stato preso di mira da un tifoso che, dopo un gol dello stesso numero dieci, ha urlato “Adesso fallo anche domenica!”.

A quanto pare la maleducazione del tifoso interista non è stata mandata giù da Chivu. Come racconta il quotidiano romano, il mister romeno ha bloccato per qualche istante l’allenamento replicando in maniera decisa al tifoso che dalla tribuna era andato contro il capitano della sua squadra.

“Per favore, rispettate questi che lavorano – le parole pronunciate da Chivu – Non voglio sentire la domenica o altre cose!“.

Il ‘caso’ si è chiuso subito, con la squadra che ha ripreso la seduta sotto gli occhi attenti e privilegiati di tifosi (ad invito) o pseudo tali. L’episodio con Lautaro ricorda esattamente quello che ebbe come protagonista Andrea Ranocchia, nel 2017 insultato da un tifoso durante un allenamento a porte aperte.

Immediato anche in quell’occasione l’intervento dell’allenatore di allora, vale a dire Luciano Spalletti, il quale andò a muso duro col tifoso per difendere il proprio calciatore.

Verso Cagliari-Inter, Bonny con Lautaro a una condizione

Se Bonny dovesse recuperare del tutto il problema alla caviglia, potrebbe essere proprio lui ad affiancare Lautaro domani sera contro il Cagliari di Pisacane. Chivu è infatti orientato a dare un po’ di riposo a Thuram in ottica Slavia Praga. Altrimenti potrebbe toccare nuovamente a Pio Esposito, titolare nelle ultime due partite.