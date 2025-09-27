Addio Inter, va al Real per 25 milioni: Xabi Alonso cambia modulo per lui

A Madrid prosegue la rivoluzione sul mercato, con altri due big pronti a dire addio a fine stagione dopo Modric

La situazione dell’Inter per molti versi è paragonabile a quella del Real Madrid. I due storici club sono nel bel mezzo di una rivoluzione iniziata la scorsa estate con il cambio in panchina: da Inzaghi a Chivu i nerazzurri, da Ancelotti a Xabi Alonso i blancos. Rivoluzione che, come spesso accade, fa rima con ringiovanimento.

Entrambi hanno lasciato andare a via a costo zero calciatori ultra trentenni da svincolati: Arnautovic e Correa da una parte, Lucas Vazquez e Modric – peraltro sbarcato proprio a Milano, ma sponda rossonera – dall’altra. Altri seguiranno sia all’Inter (Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan) che al Real Madrid, dove sono ai titoli di coda due difensori come Rudiger e Alaba.

Inter e Real Madrid su Koulierakis: anche il Liverpool in corsa

La scorsa estate l’Inter aveva provato a sondare il terreno per Konstantinos Koulierakis. Il nome del 21enne difensore centrale greco, attualmente al Wolfsburg, è sul taccuino del Ds Ausilio da marzo 2024, quando ancora giocava in patria con il Paok Salonicco. Acquistato per poco meno di 12 milioni di euro, oggi il suo cartellino viene valutato 25 milioni.

Secondo il sito spagnolo ‘Defensa Central’, il Real Madrid sarebbe molto interessato a lui, tanto che Xabi Alonso potrebbe pensare ad un cambio di modulo passando alla difesa a 3 per trovare posto al nazionale ellenico. E per battere la concorrenza, le Merengues potrebbero anticipare il colpo già a gennaio, magari lasciandolo poi in prestito fino a fine stagione ai tedeschi.

Tra i due litiganti, però, c’è anche un terzo incomodo: il Liverpool. I Reds sono alle prese con il rinnovo di Konate – che potrebbe accasarsi al Real Madrid a costo zero – ma anche con il grave infortunio dell’italiano Leoni. Ecco perché anche Arne Slot potrebbe bussare alla porta del Wolfsburg per ottenere Koulierakis nella sessione invernale di calciomercato.