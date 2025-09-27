“Quest’anno l’Inter non lotterà per lo scudetto”: passo indietro di Chivu

Già due sconfitte nelle prime quattro giornate in Serie A, i nerazzurri sembrano ancora la squadra di Inzaghi

L’Inter cerca continuità stasera a Cagliari. Serve un altro successo dopo quelli contro Ajax e Sassuolo per non ripiombare nella crisi. Se la sconfitta in trasferta contro la Juventus – per quanto immeritata – ci può stare, quella casalinga contro l’Udinese fa sì che la classifica dei nerazzurri di Cristian Chivu sia troppo deficitaria.

Guai però a sottovalutare la sfida in Sardegna: finora i rossoblu di Pisacane hanno perso soltanto una partita a Napoli all’ultimo minuto. Sempre che si vogliano considerare Lautaro Martinez e compagni in corsa per lo scudetto. Non è di questo avviso, ad esempio, il giornalista Alessandro Fusco. Di seguito le sue parole a ‘Radio Radio’.

“Secondo me l’Inter è da quarto posto. Credo che il processo di cambiamento sia iniziato, ma non possono bastare quattro, cinque o dieci partite, probabilmente servirà una stagione intera. Ricordiamoci che Chivu è un allenatore che prima dei nerazzurri aveva sulle spalle appena tredici partite di Serie A“.

Inter, Fusco: “Non è mancanza di personalità, a Chivu serve tempo”

“Il gruppo lasciato da Inzaghi ha dato tantissimo e ha raggiunto risultati importanti: da sportivo continuo a pensare che una stagione in cui rimani in corsa su tutti i fronti fino alla fine sia positiva anche se non vinci niente, perché poi vince uno solo. Il lavoro è rimarchevole, però a un certo punto arriva il momento di cambiare anche per motivi di età”.

“Il gruppo degli ‘anziani’ comincia a dare segni di logoramento. Questi tentativi di Chivu di proseguire sulla stessa strada non sono legati al fatto di non avere personalità: quando non arrivano i risultati che speri, ti affidi alle certezze e fai qualche passo indietro. Ripeto, ci vuole tempo e quindi per me quest’anno l’Inter non lotterà per lo scudetto” conclude Fusco.