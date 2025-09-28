L’Inter chiama il nuovo Donnarumma dal Belgio: costa solo 10 milioni

L’Inter è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione: il nuovo Donnarumma può arrivare in nerazzurro per soli 10 milioni

Il caso relativo la porta dell’Inter farà discutere molto nei prossimi mesi. I nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo numero uno, dato che il contratto di Yann Sommer è in scadenza al termine dell’anno e non sarà rinnovato. Lo svizzero è sempre stato difeso dalla società e da Cristian Chivu, che anche nelle ultime ore ha indicato come sia lui il titolare.

Allo stesso tempo, è inevitabile che l’ex Borussia sia un po’ sceso nelle gerarchie dopo gli errori evidenti e gravi contro la Juve, soprattutto per quanto riguarda le scelte future. La rotazione con Josep Martinez è sempre più concreta e utile anche per definire quali saranno le mosse dell’Inter in estate.

La società sa bene di dover valutare ora e nei prossimi mesi se l’ex Genoa potrà essere davvero il numero uno che guiderà i nerazzurri. Allo stesso tempo, se le sue prestazioni dovessero davvero convincere, occhio all’opportunità di puntare subito su di lui come titolare e prendere un altro portiere in grado di fare la differenza nel medio o nel lungo periodo. Un nome molto interessante potrebbe arrivare dal Belgio.

Un piccolo Donnarumma per l’Inter: chance dal Belgio

Per la porta dell’Inter, si parla con insistenza di tanti profili italiani, ma l’occasione giusta potrebbe essere rappresentata da un estremo difensore di grande qualità. Si tratta di Matthieu Epolo, di soli 20 anni, che gioca nello Standard Liegi. Molti addetti ai lavori hanno messo gli occhi su di lui dopo le grandi prestazioni degli ultimi mesi.

È molto agile e alto. A volte alterna delle imprecisioni in uscita e in impostazione, ma è capace di interventi assolutamente straordinari e che possono fare la differenza. Ha grandi margini di miglioramento e proprio per questo l’Inter può puntarci per il futuro, pur sapendo che nei prossimi mesi la concorrenza aumenterà.

I costi, infatti, sono attualmente piuttosto bassi e si aggirano sui 10 milioni di euro. Un’altra strategia – forse la più cauta – sarebbe acquistare subito il calciatore a titolo definitivo e poi girarlo a un club amico. Si potrebbe fare, per esempio, con il Cagliari, dato che il club sardo ha in rosa Caprile, altro grande obiettivo per la porta dell’Inter. Ma ancora è davvero presto per capirlo.