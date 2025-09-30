Inter-Slavia, infortunio Thuram: le sensazioni dal campo e il primo responso

Marcus Thuram è uscito per infortunio nel match tra Inter e Slavia Praga al 67esimo minuto: cosa è successo e l’entità dell’infortunio

In una serata tranquilla e in cui l’Inter sta conducendo bene la partita – ora è in vantaggio sul 3-0 -, c’è anche una tegola che si abbatte sulla squadra nerazzurra. Marcus Thuram ha portato a termine un gran colpo di tacco che lanciato la terza rete dei padroni di casa.

Proprio in quell’occasione, però, ha subito un infortunio muscolare. Il francese ha iniziato a toccarsi i flessori della coscia e si è fermato, non partecipando neanche all’esultanza di Lautaro Martinez. Dal campo si è temuto subito il peggio, tanto che Chivu l’ha subito sostituito.

Domani potrebbero essere effettuati tutti gli esami del caso per scongiurare qualsiasi problema più serio. Il primo responso da San Siro parla di contrattura alla coscia sinistra.