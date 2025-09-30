LIVE Champions League, Inter-Slavia Praga: Zielinski al posto di Barella, tornano Sommer e Bisseck | Formazioni UFFICIALI e Cronaca del match

L’Inter di Cristian Chivu affronta lo Slavia Praga di Trpisovsky nella seconda giornata di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve lo Slavia Praga a San Siro in una gara valida per la seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sfida tra due formazioni che hanno ambizioni molto diverse in campo europeo che sarà diretta dall’arbitro inglese Chris Kavanagh.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu hanno messo alle spalle il periodo negativo a cavallo della sosta per le Nazionali. Ora si punta ad ottenere la quarta vittoria di fila dopo quelle contro il Sassuolo e il Cagliari in Serie A che hanno fatto seguito al successo contro l’Ajax nella prima uscita a livello internazionale. Servono altri tre punti per ambire alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Dall’altra parte i biancorossi di Jindrick Trpisovsky sono ancora imbattuti dopo le prime dieci giornate di campionato in Repubblica Ceca, dove occupano il secondo posto alle spalle dello Sparta prossimo avversario. In Champions, invece, è arrivato un pareggio al debutto in casa contro il Bodo Glimt e nel prossimo turno torneranno in Italia per sfidare l’Atalanta.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla fase a gironi della stagione 2019-20, quando la formazione allora guidata da Spalletti evitò la sconfitta solo nel recupero con un gol di Barella dopo il vantaggio di Olayinka. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi in streaming sulla app di Now. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Slavia Praga live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER SLAVIA-PRAGA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, ZIelinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek; Vlcek, Chaloupek, Zima, Hashioka; Doudera, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod; Kusej. All.: Trpisovsky

ARBITRO: Kavanagh (ENG)