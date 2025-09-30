Spunta il nome di Mbappe: la domanda folle e la risposta di Marotta

Le parole del Presidente dell’Inter prima del match di Champions contro lo Slavia Praga

“È stata una decisione molto tribolata, ma siamo felici e soddisfatti”. Così Marotta sull’approvazione da parte del Consiglio comunale di Milano della vendita di San Siro a Inter e Milan.

“Ora inizia un percorso arduo – ha aggiunto il presidente nerazzurro a ‘Sky Sport’ prima della gara di Champions con lo Slavia Praga – Abbiamo la dottoressa Ralph che è molto preparata e sicuramente intraprenderanno questo percorso che porterà delle soddifazioni. Per Inter e Milan avere uno stadio rappresentava un obiettivo prioritario”.

Non solo nuovo stadio, l’Inter può ‘festeggiare’ anche per l’ultimo bilancio che ha registrato un utile – il primo nella storia del club – da 34 milioni e ricavi record: “L’obiettivo principale di un club è quello di centrare la sostenibilità finanziaria ed economica, raggiungendo nel contempo dei risultati sportivi di qualità: noi ci siamo riusciti”.

“Dopo quanti bilanci di questo tipo si potrà comprare un top come Mbappé? Un’operazione del genere rappresenterebbe una pazzia per un club italiano, in Italia non siamo in grado di fare operazioni del genere – ha risposto Marotta – Tanti anni fa qui arrivavano i grandissimi campioni in giovane età, adesso c’è un campione come Modric che è a fine carriera. La Serie A è un campionato di transizione, non ci possiamo permettere di fare acquisti molto onerosi“.