Infortunio Thuram, l’esito ufficiale degli esami: quante partite salta, c’è un pericoloso precedente

L’infortunio di Thuram lascia in ansia l’Inter nelle ultime ore: il comunicato ufficiale, l’esito degli esami e un precedente pericoloso

Dopo i due ko contro Udinese e Juventus, l’Inter ha portato a casa tre vittorie di fila tra campionato e Champions League. Sono risultati importanti e che sono stati accompagnati anche da un gioco di qualità e molto identitario, sulla scia di quanto richiesto da Cristian Chivu.

Uno dei calciatori migliori nelle prime partite dell’anno è stato sicuramente Marcus Thuram. L’attaccante francese sparge velocità e dribbling per gli ultimi trenta metri, ma sta mostrando anche grandi qualità realizzative. Il gioco di Chivu esalta ancora di più le sue caratteristiche. Con il nuovo tecnico può attaccare le profondità brevi e le sue capacità in area di rigore.

Non a caso i gol stanno arrivando a ripetizione. Ieri contro lo Slavia Praga non è entrato nel tabellino, ma ha portato a termine due assist stupendi a coronare una prestazione dominante. È stato premiato come migliore in campo prima di essere sostituito a causa di un problema muscolare.

Le condizioni di Thuram dopo l’infortunio: il comunicato ufficiale dell’Inter

Pochi minuti fa, l’Inter ha aggiornato sulle condizioni del francese con un comunicato ufficiale. Nel pomeriggio di oggi, infatti, Marcus Thuram si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Come si legge, “hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. Sicuramente l’attaccante non sarà a disposizione contro la Cremonese e molto probabilmente salterà anche gli impegni con la Nazionale francese.

Thuram è stato costretto a saltare diverse partite nella scorsa stagione, proprio a causa dei problemi muscolari. I continui scatti e rincorse del francese richiedono un grande sforzo fisico per tenere botta e i tanti impegni non aiutano. Proprio dopo un ko muscolare piuttosto lungo, il figlio d’arte non era più riuscito a ritrovare una condizione accettabile nella scorsa stagione. Un pericoloso precedente che ora l’Inter vuole scongiurare.

Nonostante abbia spesso stretto i denti, Thuram nel corso della scorsa stagione ha saltato sicuramente almeno quattro partite per problemi agli adduttori e due al Mondiale per club. Il suo stile di gioco implica uno stato di forma sempre ai massimi livelli ed è fondamentale per l’Inter per fare la voce grossa in questa stagione sia in campionato, sia in Champions League. Bonny è favorito per sostituirlo contro la Cremonese.