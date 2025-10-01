La bellezza del calcio di Bastoni: alla faccia di Cassano

Da Inzaghi a Chivu, resta tra i pochi difensori al mondo a fare la differenza

Tutti i calciatori hanno un prezzo, ma quelli come Bastoni non dovrebbero averlo mai. Incedibile, così dovrebbe rispondere sempre l’Inter a chi vuol provare a prenderlo. Con quello di ieri a Lautaro per il 3-0 finale, siamo già a 3 assist stagionali (27 da quando veste la maglia nerazzurra), già la metà di quelli della stagione passata. Questo, nonostante con Chivu i braccetti siano più bloccati.

Da Simone Inzaghi al tecnico romeno, senza dimenticare Conte che lo ha lanciato in pianta stabile dimostrando una sensibilità calcistica non comune, il classe ’99 rimane uno dei pochi difensori al mondo a fare davvero la differenza.

In Italia c’è Bremer, che è senz’altro molto più ‘marcatore’, in Europa pochissimi altri ad altissimi livelli e con tale costanza. Alla faccia di Cassano, per citare uno dei (pochi, in realtà e per fortuna) che lo considerano incredibilmente non tra i migliori in assoluto nel suo ruolo.

Tenersi stretto Bastoni

Da quando è all’Inter, cioè dall’estate 2019, ne ricordiamo davvero poche di partite sbagliate. Bastoni ha avuto una crescita anno dopo anno che è evidente agli occhi di tutti, perlomeno a chi non giudica per partito preso, antipatie o simpatie oppure per tenere fede a una propria tesi anche se essa è del tutto errata.

Bastoni è uno di quelli che la propria qualità la mette sempre al servizio della squadra e del compagno. Non c’è arroganza nel suo calcio, ma bellezza autentica. L’Inter deve tenerselo stretto come gli è riuscito finora, perché è anche attaccatissimo alla maglia e al club. Non fosse stato così, si sarebbe già trasferito in uno dei principali top team d’Europa, tale è la sua dimensione.