Lautaro, confessione a sorpresa: “C’è di mezzo la sua carriera”

Il capitano nerazzurro continua a portarsi l’intera squadra sulle spalle, proprio come fanno i veri campioni. Ma le critiche sono sempre dietro l’angolo

Basta una giornata storta o una conclusione svirgolata per risvegliare l’insoddisfazione cronica di certi tifosi. E anche Lautaro Martinez, bomber, leader tecnico e capitano dell’Inter, deve subire un trattamento così ingeneroso. Il Toro è uno di quei giocatori che, proprio per la loro continuità e la loro fedeltà, rischiano di essere dati per scontati.

Nel 2021–2022 ha segnato 25 goal in una stagione. L’anno dopo ha superato quota 100 goal con la maglia dell’Inter. Ha giocato con la caviglia e la schiena a pezzi, è arrivato nella top 5 dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi, ha guidato la squadra alla conquista della seconda stella… Eppure, raramente viene riconosciuto come un fuoriclasse dai suoi stessi tifosi.

In una recente intervista rilasciata al magazine rosa spagnolo Hola, Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez, ha parlato del suo ruolo di compagna storica dell’attaccante nerazzurro, soffermandosi anche aspetti piuttosto delicati della loro vita di coppia. In un passaggio dell’intervista, l’argentina ha evocato un episodio assai doloroso vissuto nel 2021.

Le parole di Agustina, seppur velate da una patina protettiva di comprensibile riservatezza, lasciano intendere una crisi legata alla carriera del marito, che ha avuto ripercussioni sulla loro vita: “Abbiamo attraversato un periodo molto difficile. Ce ne sono stati due, in realtà. Uno quando è nato Theo, che ci ha un po’ spaventato, e che per fortuna lo abbiamo superato in fretta. E un altro nel 2021, di cui non posso ancora parlare… è stato molto duro, un evento legato alla carriera calcistica di Lauti. Credo che un giorno potremo parlarne. Ci sentivamo come se avessimo perso tutto“.

La confessione di Agustina: “Abbiamo attraversato un periodo molto difficile, sentivamo di aver perso tutto”

Agustina non entra nei dettagli, ma il riferimento alla carriera di Lautaro è esplicito. Il 2021 è l’anno in cui il Toro era già un punto fermo dell’Inter e in cui sono esplose le pressioni sportive nei suoi confronti. La moglie dell’attaccante ha lasciato intendere come queste tensioni abbiano messo a dura prova la loro stabilità emotiva.

Quel momento delicato li ha fatti sentire come se tutto fosse andato perduto. Solo grazie alla forza del loro legame e alla fede sono riusciti a superarlo. Ha aggiunto che spera un giorno di poter condividere apertamente ciò che è accaduto, ma che per ora preferisce mantenere il riserbo.

L’intervista offre pure un interessante spaccato della quotidianità familiare. Agustina ha descritto Lautaro come un padre affettuoso e presente, capace di dedicarsi con tenerezza ai figli: disegna e gioca con loro, partecipa attivamente alla vita domestica. Ha ribadito la sua mania per l’ordine. E ha poi ironizzato sul contrasto tra l’immagine pubblica del Toro e la sua indole privata: “Si comporta come un toro, ma è un vitello“.

Cos’è accaduto a Lautaro nel 2021?

La scelta di non approfondire il motivo della crisi del 2021 lascia spazio a tante interpretazioni. Di certo, per Augustina è difficile vivere accanto a un atleta di così alto livello e così concentrato sul proprio ruolo professionale. Il Toro è uno che si sacrifica, che soffre per la squadra e che ci mette la faccia, com’è accaduto nei giorni dell’addio di Lukaku e poi con la crisi della scorsa estate.

Nel 2021 Lautaro è stato al centro di numerose voci di mercato. Nessun dubbio che abbia potuto valutare delle offerte importanti da top club come il Barcellona, l’Atletico Madrid del Cholo e il Tottenham. Proprio l’incertezza sul futuro potrebbe aver stressato la moglie, che sembra essersi ben integrata a Milano. Sportivamente, con l’addio di Lukaku e di Conte, il Toro si è poi preso sulle spalle l’Inter, a livello tecnico e carismatico. Ciò potrebbe averlo sovraccaricato.

E poi, durante alcune fasi della stagione 2020–2021, Lautaro ha ricevuto aspre critiche per le prestazioni, soprattutto in Champions League. Molte critiche gli sono arrivate anche dall’Argentina, dove in tanti non lo vedevano come un nome adatto alla nazionale. Le aspettative crescenti nei suoi confronti potrebbero averlo scosso.