Thuram infortunato e il Milan gongola: il motivo è già ufficiale

L’infortunio di Marcus Thuram è più grave del previsto: la reazione rossonera dopo il ko del francese e cosa sta succedendo

L’Inter dovrà fare a meno del suo miglior calciatore in questa prima parte di stagione, almeno per qualche partita. Marcus Thuram si è fermato durante la partita di Champions League contro lo Slavia Praga. Uno scatto alla massima velocità, l’anticipo sull’avversario e il colpo di tacco che ha portato al terzo gol hanno avuto delle conseguenze.

Thuram ha sentito tirare all’altezza del bicipite femorale della coscia sinistra e non ha neanche esultato, occupato a massaggiare quella zona a livello del muscolo. Il calciatore pensava non fosse nulla di grave, una sorta di crampo. Gli esami strumentali effettuati per prudenza hanno dipinto un quadro diverso.

Si tratta, infatti, di un risentimento muscolare al bicipite femorale che richiederà alcune settimane per guarire. Sicuramente salterà la partita contro la Cremonese e gli impegni con la nazionale francese, poi proverà a tornare contro la Roma, ma le speranze sono poche.

Lo stop di Thuram e il Milan può sorridere: torna subito in nazionale

Le lacrime (metaforiche) di Thuram e la stizza dell’Inter scatena una piccola gioia per il Milan. Infatti, al posto del figlio d’arte verrà convocato Christopher Nkunku.

Il grande acquisto estivo dei rossoneri, che hanno investito una cifra importante per prenderlo dal Chelsea, torna dunque in nazionale dopo due anni pieni di infortuni seri. È un segnale importante di rinascita dopo il brusco stop nella sua carriera, che va di pari passo con le prestazioni a Milano.

Già contro il Bologna, sono arrivati dei gesti tecnici importanti, poi c’è stato anche il gol in semi rovesciata in Coppa Italia. Ora il francese è atteso alla prova della continuità, che passerà anche dal percorso in nazionale.