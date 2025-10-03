Ecco il vice Calhanoglu: “Inter molto vicina ad acquistarlo”

Svelato il nome del sostituto di Asllani, ceduto al Torino l’estate scorsa

E vissero tutti felice e contenti… Dopo un’estate a dir poco tribolata, alla fine Hakan Calhanoglu è rimasto all’Inter. Il club di Oaktree ne è uscito apparentemente da vincitore, perlomeno rispetto al Galatasaray che avrebbe voluto prendere il turco per due spicci.

Per quanto riguarda il numero 20: ci ha messo praticamente nulla per riprendersi un ruolo da protagonista, davvero poco per tornare (quasi) ad essere il calciatore che tutti conosciamo e ammiriamo.

È rimasto Calhanoglu, ma è andato via quello che per tre anni è stato il suo discutissimo vice: Asllani, ceduto al Torino in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Di fatto ora il sostituto del classe ’94 ex Milan è Nicolò Barella, il quale a dire la verità si è districato piuttosto bene nelle vesti di regista.

Non è il suo ruolo naturale, questo è certo, ma ormai è un centrocampista con esperienza e il bagaglio tecnico necessario per poter giocare anche davanti la difesa.

L’estate scorsa i dirigenti dell’Inter hanno comunque pensato e provato a prendere una valida alternativa a Calhanoglu. Stando a Fernando Siani, uno dei volti di ‘Inter Tv’ dal 2019 al 2023, il vice del play nato a Mannheim era stato quasi preso da Marotta e Ausilio.

Siani ha fatto anche il nome nell’ultima diretta di ‘Cronache di Spogliatoio’: si tratta di Lucas da Cunha, regista del Como guidato da quel Cesc Fabregas che rappresentava la prima scelta per il post Inzaghi.

Da Cunha come vice Calhanoglu: acquisto saltato per ‘colpa’ di Asllani

“Un uccellino mi ha detto che in estate è stato molto vicino l’acquisto di Da Cunha da parte dell’Inter, sarebbe stato il vice-Calhanoglu”, le parole di Siani. Stando alle sue informazioni, l’operazione è saltata dato che “l’Inter ha fatto fatica a vendere Asllani“.

Siani non sa, o comunque non ha svelato altri dettagli. Il più importante: a che cifra stava per andare in porto l’affare con il Como. Sappiamo bene come quella degli Hartono sia una bottega carissima, e che solitamente – vedi Nico Paz e Diao – i loro pezzi pregiati non li vende.

Da Cunha è uno di quei nomi emersi proprio l’estate scorsa per il ruolo di playmaker, anche se più come sostituto vero e proprio di un Calhanoglu, il quale sembrava destinato alla partenza. Il 24enne franco-portoghese, da quest’anno anche il capitano della squadra, resta senz’altro nel mirino degli scout nerazzurri in prospettiva futura.