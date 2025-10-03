Inter, la richiesta di Chivu: 80 milioni per il doppio colpo in Serie A

Il tecnico nerazzurro guarda in casa di una storica avversaria italiana per rinforzare la sua squadra. Due top player che non sono incedibili

Dopo averlo apprezzato come calciatore, il mondo Inter sta scoprendo anche il Cristian Chivu allenatore. Chi pensava che potesse essere uno ‘Yes Man‘ che, pur di sedere sulla prestigiosa panchina nerazzurra dopo la breve esperienza al Parma, avrebbe accettato qualsiasi condizione si è sbagliato di grosso. L’allenatore rumeno ha le idee chiare su quello che vuole fare nel breve e nel lungo periodo, sia sul campo che sul mercato.

A tal proposito, già nella scorsa sessione estiva aveva fatto le sue richieste: in primis Ademola Lookman, con il quale avrebbe potuto cambiare anche il modulo 3-5-2 di inzaghiana e contiana memoria. Ma la possibilità di schierare un tridente da sogno con Lautaro Martinez e Thuram è stata frustrata dalle richieste dell’Atalanta per il centravanti nigeriano, fresco di reintegro in squadra.

Calciomercato Inter, non solo Kone: piace pure Svilar della Roma

L’altra richiesta di Chivu ad agosto rispondeva al nome di Manu Kone, un mediano incontrista da affiancare a Barella per poter schierare eventualmente un trequartista alle spalle di due punte. Recentemente il Nazionale francese ha dichiarato che “se un club come l’Inter si interessa a me è positivo. Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene”.

Kone resta un obiettivo dell’Inter, non fosse altro perché in quella zona di campo in rosa c’è Mkhitaryan in scadenza di contratto. Proprio come il portiere Sommer. Tra i pali Chivu sogna Mile Svilar, fresco di rinnovo di contratto. La Roma, peraltro, ha bisogno di mettere a posto i conti entro giugno per non incappare in sanzioni da parte della Uefa. Il rischio è di qualificarsi per la Champions e non poterla giocare. Per la coppia i giallorossi non chiederanno meno di 80 milioni di euro.