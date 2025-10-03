Ora è UFFICIALE: problemi muscolari, saltano Inter-Cremonese

In due non saranno disponibili domani pomeriggio in vista della sesta giornata di Serie A, causa infortunio

Non poteva esserci inizio migliore nel lungo cammino stagionale di Serie A per la Cremonese di Davide Nicola.

La formazione neopromossa nel massimo campionato italiano ha infatti collezionato 9 punti nelle prime 5 partite senza subire neppure una sconfitta, ma nel tentativo di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica dovrà prima vedersela con l’Inter di Cristian Chivu.

I nerazzurri escono da una settimana piuttosto intensa e soddisfacente, sotto il profilo dei risultati collettivi, dopo il duplice scivolone accusato nelle settimane precedenti.

Come ribadito anche dal tecnico in conferenza stampa, il gruppo è motivato e con margine di miglioramento sotto il profilo della condizione fisica.

Tasto dolente, questo, non soltanto per Marcus Thuram – reduce dall’infortunio rimediato nell’ultima uscita di Champions League contro lo Slavia Praga – ma anche per gli stessi avversari dell’Inter, che dovranno rinunciare a due pedine del proprio scacchiere.

Inter-Cremonese, fuori Audero e Terracciano: confermato Vardy

Stando alle informazioni trapelate nelle ultime ore, Nicola farà a meno sia del portiere Emil Audero che del difensore Filippo Terracciano, entrambi out per infortunio.

“Nulla di preoccupante. Appena ha accusato fastidio è stato bravo a rispettarlo e a fermarsi”, aveva ammesso il tecnico in conferenza stampa sullo stato dell’ex Sampdoria.

Nella lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio contro l’Inter, con fischio d’inizio alle ore 18:00, figura invece il centravanti inglese Jamie Vardy.

Questi i ventitré convocati per la Cremonese:

PORTIERI

16 Silvestri, 12 Malovec, 69 Nava

DIFENSORI

3 Pezzella, 4 Barbieri, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI

7 Zerbin, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

ATTACCANTI

10 Vardy, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria