Trattato malissimo chi ha dato l’anima per l’Inter: “Cacciatelo!”

Per la maglia nerazzurra ha dato tutto, ma nel calcio si dimentica in fretta

La rivoluzione dell’Inter, invocata l’estate scorsa dai tifosi nonché da una larga fetta della stampa, è stata soltanto rinviata. Non a data da destinarsi, bensì a giugno 2026 quando non a caso scadrà il contratto di ben 5 cosiddetti senatori della squadra.

Da Sommer a Mkhitaryan passando per Acerbi e de Vrij fino a Matteo Darmian: ecco nel dettagli quali sono i senatori che fra poco più di otto mesi potrebbero dire addio al club di Oaktree. Usiamo il condizionale perché nel calcio nulla è davvero certo, anche se di questi forse solo de Vrij potrebbe strappare un ulteriore rinnovo.

In questi anni tutti e 6 hanno davvero dato il cento per cento, se non di più per l’Inter. Ognuno di loro è andato anche al di là delle previsioni più ottimistiche, c’è chi come Darmian è stato per diverse stagioni un simbolo di resilienza e attaccamento alla causa oltre che di grandissima professionalità. Ma nel calcio, si sa, tutto viene dimenticato in fretta.

I tifosi dimenticano in fretta, Darmian nel mirino: “Doveva sparire nel 2023”

Per questo non stupiscono i commenti social di alcuni ‘tifosi’ dell’Inter. Nel mirino proprio Darmian, in risposta a quella che niente affatto è una notizia: ossia che i sopracitati senatori andranno via al termine di questa annata, al netto – aggiungiamo noi – di una/due possibili eccezioni.

Tenere De Vrij e cacciare Darmian, PER FAVORE — ⭐️ i capitani dell’FC INTERNAZIONALE MILANO ⭐️ (@tikussiano) October 3, 2025

Darmian che doveva sparire nel 2023?? Quando se ne va?? De Vrij può pure restsre — _flxvio_ (@_flxvio_) October 2, 2025

Rispetto per Darmian

Cresciuto nel settore giovanile del Milan e costato appena 2 milioni, Darmian veste la maglia nerazzurra dal 2020. In cinque anni e qualche mese ha:

Disputato 211 partite, di cui 145 in Serie A ;

; Realizzato 13 gol e fornito altrettanti assist;

Vinto 7 trofei, di cui 2 Scudetti.

Un giocatore e un professionista come Darmian merita più rispetto da parte di tutti, stampa e soprattutto tifosi visto quello che ha dato e che ha contribuito a far vincere in questi anni.