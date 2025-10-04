Il Chivuismo umilia la Cremonese: in 30 minuti è già nuovo record

L’Inter contro la Cremonese sta mostrando una delle massime espressioni del Chivuismo: cosa è successo nel primo tempo a San Siro

La crescita dell’Inter va avanti, almeno nei primi 45 minuti contro la Cremonese. I nerazzurri sono autori di una prova davvero importante, almeno fino a questo momento. La Beneamata sta correndo molto, resta alta in pressing e non allenta la pressione neanche per un minuto, concedendo pochissimo agli avversari.

Il Chivuismo è sempre più realtà: rispetto all’era Inzaghi, il baricentro della squadra è si è spostato diversi metri in avanti, lasciando pochissimi spazi di ripartenza ai rivali. Il risultato è un dominio assoluto in lungo e in largo, che parte dagli esterni e porta l’Inter a giocare in verticale e arrivare con grande facilità a tirare verso la porta di Silvestri.

I dati della prima frazione di gioco sono impietosi. Dopo i primi 30 minuti sono stati 13 i tiri totali dei padroni di casa, solo uno quello della squadra di Nicola, senza creare mai pericoli. Le statistiche a fine primo tempo sono ancora più nette: 15 a 1 e poche attenuanti rispetto al 2-0. Anzi, i due gol di scarto sembrano addirittura pochi per quello che si è visto nel primo tempo. Applausi scroscianti e tifosi soddisfatti: è una grande Inter.