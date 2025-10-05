Calciomercato Inter, respinto il blitz di Ausilio: “Offerta ridicola”

Il direttore sportivo nerazzurro in missione, ma la sua proposta non è stata accettata: ecco quanto chiedono per il cartellino

La sessione estiva di calciomercato dell’Inter non è stata affatto semplice. Non tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, in particolar modo Ademola Lookman, mollato dopo una lunga trattativa con l’Atalanta anche per il comportamento poco corretto del centravanti nigeriano. Piero Ausilio aveva provato a virare su altri attaccanti con caratteristiche simili prima del gong dell’1 settembre, ma senza fortuna.

È molto probabile che il direttore sportivo nerazzurro, insieme al presidente Marotta, tornerà alla carica a gennaio. Ma è ovvio che non aspetteranno tre mesi per muoversi: già adesso si iniziano i primi sondaggi e le negoziazioni. Tra i calciatori rimasti sul taccuino dell’Inter c’è certamente Malick Fofana, 20enne eclettico attaccante belga di origini guineane.

Inter, obiettivo Fofana del Lione: distanza abissale tra domanda e offerta

Sbarcato al Lione dal Genk nel gennaio del 2024 per poco meno di 20 milioni di euro, Fofana ha messo subito in mostra le due qualità. In Ligue 1 finora ha messo a segno un gol e fornito un assist giocando da ala. Secondo le informazioni riportate dal sito transalpino ‘sport.fr’, per lui l’Inter avrebbe messo sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni bonus compresi, che sarebbe stata bollata come “offerta ridicola“.

La proposta più alta, finora, è arrivata dalla Premier League, nello specifico dall’Everton ed è stata di 36 milioni. In Inghilterra piace anche al Chelsea, ma il Lione – che sta vivendo una situazione finanziaria difficile – ha intenzione di ricavare il massimo profitto dalla sua partenza. Ecco perché preferirebbe aspettare giugno e non cederlo a gennaio, sperando che nel frattempo Fofana possa risultare decisivo per la qualificazione alla prossima Champions e nel cammino in Europa League. Base d’asta tra i 50 e i 60 milioni di euro.