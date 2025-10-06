Quando e perché Marotta ha fatto saltare l’arrivo di De Zerbi all’Inter: Ausilio pronto a chiudere

Un bravo allenatore pompatissimo dai media italiani: il suo agente vanta un rapporto privilegiato col Ds nerazzurro

Non siamo anti nessuno, tantomeno anti De Zerbi. Lo reputiamo un bravo allenatore, tuttavia è indubbio il fatto che venga pompato dai media nostrani e da opinionisti-influencer come Adani (che è anche suo grande amico) ben oltre i meriti e i risultati ottenuti sul campo.

Con il massimo rispetto che si deve al Marsiglia, siamo curiosi di vederlo sulla panchina di una big dove un allenatore è chiamato anzitutto a ‘sopravvivere’, calcisticamente parlando. In Francia se arrivi dietro al PSG, e non è affatto scontato riuscirci, hai fatto il tuo e forse anche di più. Insomma, nessuno ti può dire nulla. In Italia, tanto per tornare nel nostro recinto, se arrivi secondo sei il primo dei perdenti, per non dire altre brutte parole.

Roma a parte, che lui ha rifiutato ai tempi del Sassuolo, l’allenatore bresciano non è mai stato davvero vicino alla panchina di una grande storica di Serie A. Per intenderci: Inter, Milan (dove è cresciuto da calciatore) e Juve. Alla fine della stagione 2024/2025, però, il 46enne avrebbe potuto raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi, il quale aveva deciso di andar via dopo 4 anni per accettare i petrodollari dell’Al-Hilal.

Ausilio è un grande estimatore di De Zerbi ed era pronto a convincerlo: sarebbe stato arduo considerate le richieste e le garanzie che chiede, ma il tentativo lo avrebbe fatto.

📸 | Mateu Alemany with Inter’s sporting director Piero Ausilio and player agent Edoardo Crnjar. [@JijantesFC] #fcblive pic.twitter.com/qePqhm9npn — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 14, 2023

Il Ds nerazzurro avrebbe fatto leva pure legame molto forte con l’agente del tecnico, Edoard Crnjar (lo stesso di Leoni), col quale venne immortalato (vedi tweet in alto) mentre si recava nella sede del Barcellona nell’aprile 2023. Lo stesso Crnjar è uno degli intermediari di riferimento del club blaugrana, non a caso De Zerbi è stato accostato più volte alla panchina del Barça.

De Zerbi al posto di Inzaghi, no di Marotta per due motivi

Ausilio ha messo sul tavolo il nome di De Zerbi viste le difficoltà per Fabregas, ma il nome è stato bocciato dal presidente Marotta per due motivi piuttosto chiari:

Avrebbe preteso carta bianca sul mercato , forse più di Fabregas, per rivoluzionare o quasi la rosa, quando i tempi per farlo sarebbero stati ristretti;

, forse più di Fabregas, per rivoluzionare o quasi la rosa, quando i tempi per farlo sarebbero stati ristretti; De Zerbi è troppo ingombrante mediaticamente, gli avrebbe fatto ombra, e di non semplice ‘gestione’.

Marotta ha così preferito virare su Chivu, che ha la sua personalità ma che nulla avrebbe potuto chiedere o pretendere considerato che all’Inter sarebbe arrivato dopo appena 13 panchine in Serie A. La scelta di Chivu, almeno per ora, non gli sta dando torto.