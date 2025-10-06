Una sola partita da titolare con Chivu, gli chiedono di rescindere con l’Inter

Per il tecnico rumeno non è una pedina fondamentale nello scacchiere nerazzurro e Marotta sa già come sostituirlo sul mercato

Cristian Chivu ha fatto ruotare tanti giocatori dal primo minuto nell’Inter in questa prima parte di stagione. Quasi tutti quelli che fanno parte della rosa attuale hanno avuto almeno una chance di giocare dall’inizio, anche se si può comunque individuare una sorta di undici titolare. Peraltro molto simile a quello di Simone Inzaghi, se si eccettua il nuovo acquisto Akanji.

Tra quelli che non si possono considerare titolarissimi c’è senza dubbio Piotr Zielinski, che pure è stato schierato dal primo minuto in Champions League contro lo Slavia Praga senza tuttavia offrire una prestazione positiva nonostante il largo successo per 3-0. Arrivato a costo zero dal Napoli nell’estate del 2024, potrebbe andare via con la stessa formula a gennaio, sebbene il suo contratto con i nerazzurri scada soltanto tra tre anni.

Calciomercato Inter, Zielinski nel mirino del Leeds: gli inglesi lo vogliono gratis

Come riportato da diversi media britannici, il 31enne centrocampista polacco è finito nel mirino del Leeds. Ma per rientrare nelle regole di spesa della Premier League, gli Whites dovranno concludere la sessione invernale di calciomercato in positivo o almeno in pareggio. A meno di cessioni, che però si vorrebbero evitare, per prendere Zielinski non resta che la formula del prestito gratuito oppure chiedergli di rescindere il contratto con l’Inter.

Il presidente Beppe Marotta vorrebbe evitare di arrivare a tanto, ma l’operazione garantirebbe comunque una boccata di ossigeno per le casse nerazzurre. L’ex napoletano ha un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione, che al lordo sono 8,33 milioni di euro: se andasse via a gennaio senza buonuscita, il club di Viale della Liberazione risparmierebbe quasi 21 milioni.

Ovviamente a quel punto si porrebbe il problema di come andare a sostituirlo nella rosa di Chivu. Probabile che si possa optare per la soluzione interna, con la promozione di Topalovic dall’Inter Under 23 – visto che per molti è sprecato in Serie C – oppure richiamando Akinsanmiro dal Pisa, ‘risarcendo’ il club toscano con un altro giocatore.