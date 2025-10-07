Chivu, 5 vittorie per prendersi l’Inter: un allenatore era stato preallertato

Tre successi in Serie A e due in Champions per il tecnico rumeno che dopo la sosta per le Nazionali è atteso da un trittico di trasferte

L’Inter arriva alla seconda pausa per le Nazionali con una striscia aperta di cinque successi consecutivi. I nerazzurri hanno battuto nell’ordine Ajax, Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga e Cremonese risalendo al quarto posto in Serie A e facendo bottino pieno in Champions League. Risultati positivi che sono serviti anche a puntellare la panchina di Cristian Chivu.

Dopo le due sconfitte di fila contro Udinese e Juventus, infatti, si era già iniziato a mettere in discussione la posizione del tecnico rumeno. Tra le accuse dei critici, la sua poca esperienza dopo le 13 partite in panchina con il Parma e la mancanza di coraggio nelle scelte di formazione, con modulo e titolari che ricalcavano la squadra di Simone Inzaghi.

Da metà ottobre in poi, l’Inter è attesa da un vero e proprio tour de force: sette partite in tre settimane. Nel mese di halloween, il ritorno in campo sarà da paura. Si parta dalla sfida alla Roma di Gasperini nella Capitale, poi altre due trasferte: in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise e quindi contro i campioni d’Italia del Napoli. Vietato fare altri passi falsi.

Calciomercato Inter, preavviso per Palladino dopo la Juve?

Guai ad abbassare l’attenzione, perché in campo europeo ci sono altre due gare facili sulla carta prima delle quattro difficili. Mentre in campionato c’è ancora da risalire la china. Insomma: Cristian Chivu resta sotto osservazione dei più scettici. Fosse proseguita la striscia negativa, probabilmente sarebbe già arrivato l’esonero.

A chi sarebbe stata affidata la panchina? Alcuni operatori di calciomercato sostengono che Raffaele Palladino sarebbe stato preallertato da alcuni intermediari. Nessun contatto diretto tra la dirigenza nerazzurra e l’ex tecnico della Fiorentina, ma sondaggi tramite terzi. Dopo essere stato accostato all’Atalanta in estate, il suo nome è emerso anche in ottica Juve, dove Tudor è finito sulla graticola per i cinque pareggi consecutivi. Staremo a vedere.