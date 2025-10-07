Lobotka lascia il ritiro della Nazionale: salterà anche Napoli-Inter

Lo slovacco si è sottoposto a esami strumentali: il comunicato della Federazione

Ancora brutte notizie per Antonio Conte. Stanislav Lobotka è stato costretto a lasciare il ritiro della Slovacchia per l’infortunio accusato durante Napoli-Genoa: il regista dei Campioni d’Italia farà ora rientro a Castel Volturno per iniziare il percorso di recupero.

La Federcalcio slovacca ha emesso un breve comunicato ufficiale: “Infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, Stanislav Lobotka si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio“, cioè nella giornata di ieri.

Il comunicato aggiunge che “i risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. Il CT non ha chiamato nessuno per sostituirlo”. Per Lobotka si parla di almeno un mese di stop, ciò vuol dire che sarà costretto a saltare pure il big match Napoli-Inter di scena al ‘Maradona’ sabato 25 ottobre alle ore 18.

Si tratta del primo infortunio stagionale per Lobotka, fino a quest’ultima pausa per le Nazionali schierato sempre dal primo minuto fatta eccezione per la gara casalinga col Pisa: un totale di 590′ tra campionato e Champions. Lobotka è uno dei giocatori chiave del Napoli, dunque è una perdita rilevante per la squadra e naturalmente per Conte.