L’Inter di Chivu come quella di Ronaldo il Fenomeno: eguagliato un record storico

In 60 anni è appena la seconda volta che accade

L’Inter della stagione 1997/1998 è fra quelle a cui i tifosi interisti, chiaramente non parliamo degli appartenenti alle cosiddette Generazioni Z e Alpha, sono più affezionati. Triplete a parte per ovvi motivi, personalmente è la squadra per cui nutriamo il maggiore affetto.

È quella che regalò il primo trofeo europeo a Massimo Moratti e che sfidò la Juventus in una corsa allo Scudetto pesantemente condizionata – mente chi dice il contrario – da orrori arbitrali. Non è un refuso, orrori veri e propri che non si sono manifestati solo nel famoso Juve-Inter del 26 aprile 1998.

La squadra del 1997/1998, guidata dall’indimenticato Gigi Simoni, era un po’ debole soltanto in difesa: Bergomi era a fine carriera, mentre i suoi compagni di reparto non erano al livello di quelli della stessa Juventus come delle altre big dell’epoca, inclusa la Lazio sconfitta soronamente a Parigi in finale di Coppa Uefa..

Il centrocampo era di alto profilo, con Simeone nostro personale idolo, infine davanti era fortissima perché aveva il calciatore più forte del mondo: Luis Nazario da Lima, Ronaldo ‘Il Fenomeno’, che Moratti strappò al Barcellona pagando la clausola di 52 miliardi di lire.

Qualche mese dopo il brasiliano si aggiudicò il Pallone d’Oro per quanto fatto nella stagione precedente: aveva trascinato i blaugrana alla conquista della Coppa delle Coppe, vincendo la classifica capocannonieri della Liga. Al tempo, il premio di France Football appariva ancora come una cosa seria.

L’Inter di Ronaldo e compagni partì alla grande, vincendo 5 delle prime 6 giornate di campionato: primo posto con 16 punti, +2 su Juve e Parma. Iniziò col piede giusto pure in Coppa Uefa, superando agevolmente gli svizzeri del Neuchatel Xamax nel primo turno: 2-0 all’andata e 2-0 al ritorno. In scioltezza anche il primo turno di Coppa Italia: eliminato il Foggia, 0-1 in Puglia e 3-2 a San Siro.

L’Inter di Chivu e Lautaro segna come quella di Simoni e Ronaldo

Quell’Inter viaggiava veloce e segnava tantissimo: contando le prime otto partite stagionali, da calendario 4 giornate di campionato e le 4 di coppe, Ronaldo e compagni realizzarono la bellezza di 22 gol. Un record storico che, come riporta ‘Opta’, è stato eguagliato quest’anno dai ragazzi di Chivu: 17 gol in Serie A e 5 in Champions. È appena la seconda volta in 60 anni che l’Inter va in rete così tanto. Chissà che anche stavolta non possa arrivare qualcosa di importante a fine stagione…