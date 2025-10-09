Il giocatore più giovane ad aver segnato in Serie A con la maglia dell’Inter: non è Pio Esposito

Il classe 2005 è fuori anche dalla Top 20

Non è Pio Esposito il calciatore più giovane ad aver segnato in Serie A con la maglia dell’Inter. Il primo gol in nerazzurro e nel massimo campionato, il classe 2005 lo ha realizzato il 27 settembre 2025, nel match contro il Cagliari all’Unipol Domus valevole per la 5° giornata.

Entrato al ventesimo del secondo tempo, al posto di Thuram, Pio Esposito è andato a segno all’82’, all’età di 20 anni, 2 mesi e 30 giorni. Giovanissimo, ma non abbastanza per rifare la storia inire dei marcatori più giovani all time del club nerazzurro. Il bomber nato a Castellammare di Stabia non è neanche nella Top 20, a differenza di suo fratello maggiore Sebastiano Esposito.

Il classe 2002 è addirittura al secondo posto di questa speciale classifica: il primo timbro con la maglia dell’Inter lo mise a segno il 21 dicembre 2019 su calcio di rigore, per gentile concessione di Lukaku, nella partita contro il Genoa vinta 4-0 dall’allora squadra di Antonio Conte. Al tempo Sebastiano Esposito non era nemmeno maggiorenne: nello specifico 17 anni, 5 mesi e 9 giorni.

Quella col Genoa non fu la gara del debutto di Esposito in Serie A con la maglia dell’Inter. La prima ufficiale c’era già stata il 26 ottobre sempre al ‘Meazza’, ma contro il Parma. Il suo esordio in assoluto in nerazzurro avvenne invece nella stagione precedente.

Ci riferiamo alla 2018/2019: in panchina c’era ancora Spalletti, il quale lo gettò nella mischia in Inter-Eintracht, ritorno degli ottavi di Europa League: Esposito entrò nell’ultimo quarto d’ora al posto di Borja Valero, non riuscendo a incidere. L’Inter perse 0-1 (rete dell’ex Milan Jovic) e disse addio alla competizione in virtù dello 0-0 all’andata in quel di Francoforte.

Mario Corso batte Sebastiano Esposito e Balotelli

Dopo Sebastiano Esposito, sul terzo e ultimo gradino del podio, troviamo Mario Balotelli: il primo timbro ufficiale in Serie A con l’Inter lo fece il 6 aprile 2008, nel 2-0 in casa dell’Atalanta: sostituiva un certo Zlatan Ibrahimovic e aveva 17 anni, 7 mesi e 25 giorni.

Per risalire al giocatore più giovane ad aver segnato in Serie A, ecco che bisogna tornare alla fine degli anni ’50, nella fattispecie a Mario Corso. È la sua, nel 1958 in Bologna-Inter (2-2) a 17 anni, 3 mesi e 5 giorni, la firma del più giovane in assoluto ad aver realizzato una rete con la maglia nerazzurra.