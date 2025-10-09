Luis Henrique già via dall’Inter? Due opzioni, c’è anche una pista italiana

L’esterno destro brasiliano preso dal Marsiglia non ha impressionato Chivu. A gennaio potrebbe essere ceduto

Arrivato a inizio giugno per aggregarsi alla rosa dell’Inter che ha fatto parte della spedizione Usa per il Mondiale per Club, Luis Henrique in quattro mesi non sembra essersi ancora ambientato al calcio italiano. Acquistato per 23 milioni di euro dal Marsiglia, l’esterno destro brasiliano fatica a trovare spazio nello scacchiere nerazzurro.

Fino ad ora mister Chivu gli ha concesso appena 138 minuti in campo in Serie A: oltre ai 4 della prima giornata contro il Torino, ne ha giocati 25 e 37 rispettivamente contro Sassuolo e Cremonese da subentrato, 72 a Cagliari nell’unica apparizione da titolare. Gare nelle quali non ha mai lasciato il segno. In Champions League, invece, deve ancora fare il suo debutto, avendo guardato dalla panchina i match contro Ajax e Slavia Praga.

La storia di Luis Henrique somiglia molto a un dejà-vù per i tifosi dell’Inter, che ricordano bene Valentino Lazaro. Arrivato nell’estate del 2019, a gennaio venne girato in prestito al Newcastle. Negli anni successivi fu ‘parcheggiato’ al Borussia Monchengladbach e al Benfica, prima di andare al Torino che lo ha riscattato. La storia potrebbe ripetersi nella prossima sessione invernale di mercato.

Calciomercato Inter, ecco dove può andare Luis Henrique

Ci sono altri tre mesi a disposizione per dimostrare di essere all’altezza dell’Inter, ma intanto si inizia a valutare la possibilità che Luis Henrique possa lasciare Appiano Gentile a gennaio. Difficile pensare che un club possa spendere la stessa cifra sborsata dal fondo Oaktree per acquistarlo, evitando così di fare una minusvalenza. La soluzione, allora, è quella del prestito: secco o con obbligo condizionato di riscatto.

La prima opzione porterebbe ad una nuova avventura in Serie A – in un club di fascia medio-bassa – che possa garantirgli una maglia da titolare, come ad esempio il Parma. La seconda, invece, condurrebbe alla Premier League inglese, dove già in estate c’erano degli estimatori: dal Crystal Palace al West Ham passando per il Brentford (in caso di cessione di Kayode al Napoli), diverse sono le squadre che cercano un rinforzo in quel ruolo.