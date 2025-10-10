Atletico Madrid-Inter, a Bengasi finisce come il 13 marzo 2024

Bisseck ha risposto al vantaggio firmato da Carlos Martin: la squadra di Chivu ko ai rigori

In Libia, nel match amichevole valevole per la Reconstruction Cup, è finita come in Champions quasi due anni fa, precisamente il 13 marzo 2024, ovvero con la vittoria dell’Atletico Madrid ai calci di rigore.

Atletico Madrid-Inter, a Bengasi finisce come il 13 marzo 2024 (AnsaFoto) – Interlive.it

Pur non strafando come era lecito attendersi, la squadra di Chivu e quella di Simeone hanno onorato l’incontro, terminato 1-1 nei minuti regolamentari: di Bisseck (colpo di testa sugli sviluppi di corner) la rete dell’Inter in risposta a quella di Carlos Martin che aveva portato in vantaggio i ‘Colchoneros’ aggirando Palacios e battendo Martinez sul proprio palo.

Chivu è partito col classico 3-5-2: Bonny e il giovane Spinaccè davanti, in mezzo al campo Diouf, Mkhitaryan e Bovo (poi uscito infortunato); Luis Henrique sulla corsia mancina, Darmian su quella opposta. In difesa Acerbi al centro con il sopracitato Bisseck e Palacios.

Nella ripresa infornata di giovani, da Zarate a Lavelli. Ai rigori l’ex atalantino Musso sugli scudi: decisivi gli errori di Acerbi e Luis Henrique, mentre per l’Atletico ha sbagliato soltanto Koke (colpita la traversa). 4-2 il punteggio finale.

