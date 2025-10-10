Atletico Madrid-Inter, a Bengasi finisce come il 13 marzo 2024

Bisseck ha risposto al vantaggio firmato da Carlos Martin: la squadra di Chivu ko ai rigori

In Libia, nel match amichevole valevole per la Reconstruction Cup, è finita come in Champions quasi due anni fa, precisamente il 13 marzo 2024, ovvero con la vittoria dell’Atletico Madrid ai calci di rigore.

Pur non strafando come era lecito attendersi, la squadra di Chivu e quella di Simeone hanno onorato l’incontro, terminato 1-1 nei minuti regolamentari: di Bisseck (colpo di testa sugli sviluppi di corner) la rete dell’Inter in risposta a quella di Carlos Martin che aveva portato in vantaggio i ‘Colchoneros’ aggirando Palacios e battendo Martinez sul proprio palo.

Chivu è partito col classico 3-5-2: Bonny e il giovane Spinaccè davanti, in mezzo al campo Diouf, Mkhitaryan e Bovo (poi uscito infortunato); Luis Henrique sulla corsia mancina, Darmian su quella opposta. In difesa Acerbi al centro con il sopracitato Bisseck e Palacios.

Nella ripresa infornata di giovani, da Zarate a Lavelli. Ai rigori l’ex atalantino Musso sugli scudi: decisivi gli errori di Acerbi e Luis Henrique, mentre per l’Atletico ha sbagliato soltanto Koke (colpita la traversa). 4-2 il punteggio finale.