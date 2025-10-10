Dal bianconero all’Inter, stavolta si fa: “Ma adesso costa 30 milioni”

Ritorno di fiamma per un obiettivo del calciomercato estivo. Marotta e Ausilio al lavoro per regalare un colpo a Chivu

L’Inter vanta un tesoretto di oltre 20 milioni di euro ‘risparmiato’ nella sessione estiva di mercato che potrebbe utilizzare a gennaio. La rosa di Cristian Chivu sta rispondendo bene, ma Marotta e Ausilio sanno che può essere ancora migliorata. Dalla quinta punta a un mediano incontrista passando per il difensore rapido: ecco svelata la priorità dei nerazzurri.

Il reparto che ha maggiore bisogno di un rinforzo è quello arretrato. Acerbi e De Vrij si stanno alternando bene nel ruolo di centrale, ma non è detto che a breve anche Akanji possa essere provato in quella posizione, se si trovasse un buon braccetto per sostituirlo. In estate si era parlato molto di Oumar Solet, il cui nome resta sull’agenda degli uomini mercato nerazzurri anche dopo la grande prestazione della seconda giornata, quando l’Udinese espugnò San Siro.

Calciomercato Inter, Tosolini: “Solet da top club, ha un solo difetto”

Intervenuta sulla pagina YouTube di Calciomercato.it, Monica Tosolini ha dichiarato che “Solet è imponente sotto tutti i punti di vista. Ha un solo difetto: è talmente sicuro di sé che a volte fa errori che non ti aspetti da un giocatore di Serie A. La troppa sicurezza nella sua qualità e fisicità a volte lo fanno tra virgolette distrarre e l’Udinese rischia grosso”.

“È un giocatore da grande squadra: negli ultimi giorni di mercato l’Inter era tornata a farsi sotto e c’era la possibilità che andasse a Milano. Alla fine è rimasto, ma l’impressione è che con un’offerta importante già a gennaio Solet potrebbe andare in una big. Il suo mercato è stato un po’ condizionato dalle note vicende extra calcistiche che devono essere ancora risolte. Ma sul campo non si discute: è fisico, ha qualità e personalità e la fa valere”.

“Con l’infortunio di Kristensen, che ne avrà almeno per un mese e mezzo, Runjaic potrebbe spostarlo da braccetto a centrale della difesa a tre, anche se a lui piace sganciarsi e cercare il gol. Il potenziale c’è ed è ambito da tanti grandi club. 20-25 milioni per il suo cartellino? L’Udinese ne chiede anche di più, intorno ai 30, perché è una diga in difesa, ma è anche elegante. Bijol è stato ceduto per 20 milioni e Solet vale di più” conclude la giornalista di ‘Tele Friuli’.