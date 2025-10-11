18 minuti per stregare l’Inter: non ha ancora 18 anni, ma vale più di 18 milioni

Gli osservatori nerazzurri impressionati da un talento che si è messo in mostra nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

Durante la sosta per le Nazionali, i top club sono soliti sguinzagliare i propri scout in giro per il mondo per visionare i calciatori in vista del prossimo mercato. Non fa eccezione l’Inter, la cui squadra di osservatori – specie quando si tratta di giovani – è tra le migliori in Italia e in Europa, come dimostrano i risultati ottenuti negli ultimi decenni dalla formazione Primavera.

Tra i giocatori finiti da tempo sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin c’è il difensore centrale Konstantinos Koulierakis. Il classe 2003 viene visto come un buon profilo per ringiovanire il pacchetto arretrato vista l’età avanzata dei vari Acerbi e De Vrij. Sotto contratto con il Wolfsburg fino al 2029, il suo cartellino viene valutato già sui 25 milioni di euro.

Senza dimenticare la concorrenza sia livello italiano – rappresentata dal Milan e, soprattutto, dalla Juventus – che a livello europeo. Sul centrale difensivo greco, infatti, hanno messo gli occhi diverse formazioni della Premier League inglese, tra i quali Liverpool, Aston Villa e Crystal Palace.

Calciomercato Inter, scout per Koulierakis ma con la Grecia brilla Karetsas

Gli osservatori dell’Inter hanno visionato Koulierakis anche nella sfida di giovedì che ha visto la Grecia uscire sconfitta per 3-1 dalla trasferta in Scozia. Una gara che ha messo in mostra le grandi qualità di un altro talento ellenico che risponde al nome di Konstantinos Karetsas. Entrato al minuto 72, in poco più di un quarto d’ora ha messo in mostra tutte le sue qualità: controllo di palla, dribbling nello stretto e visione di gioco.

Non a caso sono già stati fatti paragoni importanti con De Bruyne e Odegaard. Sebbene non sia ancora maggiorenne (compirà 18 anni il prossimo 19 novembre) fa già parte della Nazionale maggiore greca ed il suo attuale club, il Genk, ha fissato il costo del cartellino sopra i 20 milioni di euro. Un investimento da fare al più presto onde evitare che il prezzo salga ulteriormente, considerato che Karetsas è seguito anche da Newcastle, Sunderland e Bournemouth.