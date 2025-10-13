In Serie A ha già floppato: l’Inter pensa al bomber da 5 gol in 53 gare

Nome nuovo per l’attacco di Chivu: caratteristiche simili a Lookman, ma la sua prima avventura in Italia è stata molto negativa

Dopo aver corteggiato a lungo Ademola Lookman, l’Inter ha deciso di non fare altre operazioni in entrata in attacco nella scorsa sessione di calciomercato. In attesa di capire se la quinta punta verrà presa a gennaio, Cristian Chivu dovrà, per così dire, accontentarsi di un pacchetto offensivo composto da Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito, fresco di primo gol con la Nazionale italiana.

Un reparto che sembra affidabile, ma con il doppio impegno tra Serie A e Champions League (in attesa del debutto in Coppa Italia) gli infortuni sono sempre alle porte e la coperta rischia di essere corta. Alla ripresa del campionato nella delicata trasferta contro la Roma, ad esempio, i nerazzurri probabilmente dovranno fare ancora a meno di Thuram, finito ko contro lo Slavia Praga e assente già contro la Cremonese.

Calciomercato Inter, idea Kluivert: rinato al Bournemouth dopo il flop a Roma

Come è noto, dal mercato estivo è avanzato un tesoretto quantificabile in 20-25 milioni di euro che il fondo Oaktree potrebbe spendere a gennaio. Ad oggi, tuttavia, Marotta e Ausilio ragionano più su un colpo in difesa. Il prossimo colpo in attacco, salvo imprevisti, potrebbe arrivare a giugno. E potrebbe rispondere al nome di Justin Kluivert.

Per il nazionale olandese classe 1999 si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dove ha giocato per due stagioni con la maglia della Roma. Il suo score fu negativo: appena 5 gol in 53 presenze nel campionato italiano. Poi la girandola di prestiti al Lipsia in Germania, al Valencia in Spagna e al Nizza in Francia prima di approdare al Bournemouth dove sembra aver trovato la sua dimensione ideale.

La scorsa stagione è stato il capocannoniere della sua squadra con 12 gol in 34 presenze in Premier League, contribuendo ad agguantare una salvezza comoda. Secondo il sito ‘fichajes.net’, l’Inter sta pensando a Kluivert per la prossima estate. Da capire il prezzo che chiederà il club inglese, forte di un contratto che scadrà solo nel 2028.

