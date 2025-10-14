Dalla Juventus all’Inter, colpo gratis: “Il più richiesto di sempre”

Il mercato di gennaio si avvicina, ma c’è già chi si proietta alla prossima estate per i futuri svincolati: Marotta e Comolli al lavoro

Mancano meno di tre mesi alla apertura della sessione invernale di calciomercato e tante trattative sono già state avviate. In estate tanti top club, tra cui Inter e Juventus, non sono riusciti a mettere a segno tutti i colpi che avevano in mente e ora guardano a gennaio per completare le rose a disposizione di Chivu e di Tudor. Con un occhio anche alla prossima stagione.

Perché a partire dal prossimo 2 febbraio i calciatori in scadenza a giugno potranno già siglare un precontratto da (futuri) svincolati. Lo sa bene il presidente nerazzurro Beppe Marotta, considerato il ‘Re’ dei colpi a costo zero. Lo ha imparato presto anche il direttore generale bianconero Damien Comolli, che tra i suoi primi affari può vantare Jonathan David, preso dopo che gli era scaduto il contratto con il Lille.

“Il Liverpool non ha alcun vantaggio”: Inter e Juve in corsa per Guehi

Per motivi diversi, Inter e Juventus hanno bisogno di rifare almeno in parte la difesa. I nerazzurri in rosa hanno tre giocatori ultra trentenni (Acerbi, De Vrij e Darmian) tutti in scadenza di contratto. I bianconeri hanno trovato affidabilità soltanto in Bremer, mentre gli altri centrali hanno spesso steccato. E tra i giocatori che si svincolano in estate c’è un certo Marc Guehi.

Il nazionale inglese e capitano del Crystal Palace in estate era stato vicino al Liverpool, che potrebbe tornare alla carica a gennaio. Ma le Eagles sembrano intenzionate a trattenerlo, a costo di perderlo poi a costo zero. Da febbraio avranno tutti le stesse chance di prenderlo, come rivelato dall’esperto di mercato inglese Graeme Bailey a ‘TBR Football’.

“Il Liverpool non è avvantaggiato sulle altre per Guehi, almeno così mi ha detto una fonte del club londinese. Piace a tutti i grandi club europei, probabilmente è lo svincolato più richiesto di sempre“. Una breve lista delle squadre interessate comprende Inter, Juve, Psg, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Tottenham e i due Manchester. Vedremo chi la spunterà.