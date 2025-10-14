Neymar all’Inter, Marotta come Moratti: “Sarebbe bellissimo”

di

Il 33enne brasiliano è in scadenza col Santos a fine dicembre

La notizia di Fabrizio Romano ha fatto esplodere i social, in particolare acceso i tifosi dell’Inter in un momento praticamente ‘morto’ a causa della sosta per le Nazionali. Sul proprio canale Youtube, il giornalista e influencer ha svelato che nel maggio scorso “Neymar è stato offerto anche all’Inter” oltre che al Napoli, come rivelato al suo tempo da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Neymar, Marotta e Moratti ai tempi in cui era ancora il patron dell'Inter
Neymar all’Inter, Marotta come Moratti: “Sarebbe bellissimo” (LaPresse) – Interlive.it

Per Romano, il 33enne tornato da poco al Santos potrebbe essere riproposto alle big europee, Inter inclusa, nel prossimo calciomercato di gennaio: “I rapporti tra il suo agente e i due club italiani (Inter e Napoli, ndr) sono buoni. Sarà una questione da tenere d’occhio”, anche perché il contratto dell’ex Barcellona e PSG scade il 31 dicembre.

Neymar non sarebbe contentissimo della sua situazione al Santos, vorrebbe insomma giocare di più in vista del Mondiale del 2026. Carlo Ancelotti non lo sta convocando, perché – come sostanzialmente dichiarato dal CT – non è in forma.

Neymar il giorno della presentazione al Santos
Neymar-Inter: “Un grosso sì e colpo alla Moratti” (LaPresse) – Interlive.it

Come hanno reagito gli interisti alla news di Romano? Tanti i contrari all’ingaggio di Neymar, c’è chi scrive che ormai è un ex giocatore o che distruggerebbe lo spogliatoio, ma tanti anche quelli favorevoli: “Per me è un grosso sì”, commenta un tifoso, mentre un altro scrive addirittura che “Contribuirei con 10k di tasca mia pur di vederlo ad Appiano”. Neymar, sottolinea infine un ulteriore tifoso, sarebbe “un colpo alla Moratti” da parte di Marotta.

A cosa servirebbe Neymar?

Neymar è tornato al Santos nel gennaio scorso a titolo gratuito, dopo l’infelice avventura in Arabia, all’Al-Hilal. Infelice anche, se non soprattutto per via del grave infortunio (la rottura del legamento crociato) che lo ha tenuto fuori per un anno.

In nove mesi con la maglia del ‘Peixe’ ha collezionato 26 presenze, segnato 3 gol e fornito 2 assist. Adesso è di nuovio ai box per un problema alla coscia. Neymar non è vecchissimo, a febbraio spegnerà 34 candeline, ma è un giocatore orma finito da più di due anni. Domanda: a cosa servirebbe?

Gestione cookie