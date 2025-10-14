Neymar all’Inter, Marotta come Moratti: “Sarebbe bellissimo”

Il 33enne brasiliano è in scadenza col Santos a fine dicembre

La notizia di Fabrizio Romano ha fatto esplodere i social, in particolare acceso i tifosi dell’Inter in un momento praticamente ‘morto’ a causa della sosta per le Nazionali. Sul proprio canale Youtube, il giornalista e influencer ha svelato che nel maggio scorso “Neymar è stato offerto anche all’Inter” oltre che al Napoli, come rivelato al suo tempo da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Per Romano, il 33enne tornato da poco al Santos potrebbe essere riproposto alle big europee, Inter inclusa, nel prossimo calciomercato di gennaio: “I rapporti tra il suo agente e i due club italiani (Inter e Napoli, ndr) sono buoni. Sarà una questione da tenere d’occhio”, anche perché il contratto dell’ex Barcellona e PSG scade il 31 dicembre.

Neymar non sarebbe contentissimo della sua situazione al Santos, vorrebbe insomma giocare di più in vista del Mondiale del 2026. Carlo Ancelotti non lo sta convocando, perché – come sostanzialmente dichiarato dal CT – non è in forma.

Come hanno reagito gli interisti alla news di Romano? Tanti i contrari all’ingaggio di Neymar, c’è chi scrive che ormai è un ex giocatore o che distruggerebbe lo spogliatoio, ma tanti anche quelli favorevoli: “Per me è un grosso sì”, commenta un tifoso, mentre un altro scrive addirittura che “Contribuirei con 10k di tasca mia pur di vederlo ad Appiano”. Neymar, sottolinea infine un ulteriore tifoso, sarebbe “un colpo alla Moratti” da parte di Marotta.

No grazie, i mercenari se ne possono stare al caldo — JpC3 (@JpC3R) October 13, 2025

Vi supplico ve lo chiedo piangendo — Cane di Diouf saltato (@sauro_fuma_2) October 13, 2025

Dove si firmaaaa??? — Gabriele 🖤💙⭐️⭐️ (@ElGabriele) October 13, 2025

Compie 34 anni a febbraio.. Non so se sia nei parametri di oaktree.. Ben venga un giocatore come lui, a sprazzi potrebbe ancora fare belle cose.. Vedremo ✌🏻 — Michael 🖤 💙 ⭐ ⭐ (@mike89_inter) October 13, 2025

Sarebbe un colpo alla Moratti. Don Beppe, pensa anche agli effetti positivi sul brand (231 mln su IG) — Bisteckone ⭐️⭐️ (@feccherico) October 13, 2025

Contribuirei con 10 k di tasca mia pur di vederlo ad Appiano e comprare una sua maglia è da prendere ieri ti farà 8 partite buone in un anno ma almeno gasa — Alberto Varisco ALBII (@albertovariscoo) October 14, 2025

Darebbe una botta di entusiasmo e adrenalina incredibile

Per me grosso si… anche per il merch — Marco_Ster. (@zacky_str020214) October 13, 2025

Perfetto per distruggere lo spogliatoio — Lautaro terzo (@mrbean122259550) October 13, 2025

A cosa servirebbe Neymar?

Neymar è tornato al Santos nel gennaio scorso a titolo gratuito, dopo l’infelice avventura in Arabia, all’Al-Hilal. Infelice anche, se non soprattutto per via del grave infortunio (la rottura del legamento crociato) che lo ha tenuto fuori per un anno.

In nove mesi con la maglia del ‘Peixe’ ha collezionato 26 presenze, segnato 3 gol e fornito 2 assist. Adesso è di nuovio ai box per un problema alla coscia. Neymar non è vecchissimo, a febbraio spegnerà 34 candeline, ma è un giocatore orma finito da più di due anni. Domanda: a cosa servirebbe?