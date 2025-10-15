Bisseck via dall’Inter, annuncio e affare in vista: prestito con obbligo

Il tecnico è uscito allo scoperto e il Ds è pronto a presentare un’offerta

I prossimi tre mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Bisseck all’Inter. Il tedesco è stato ‘ammazzato’ dall’arrivo di Akanji: appena 2 presenze, per miseri 157′, nelle prime otto partite di questa stagione, nonché quattro panchine consecutive nelle ultime quattro di campionato. Per Chivu, il difensore arrivato dal Manchester City è praticamente un intoccabile, a danno appunto dell’ex Aarhus.

In Germania insistono da giorni sul fatto che Bisseck punti a dire addio all’Inter già nel calciomercato di gennaio. Il motivo è semplice: solo giocando con una certa continuità, il classe 2000 potrebbe ambire o quantomeno sperare in una convocazione al prossimo Mondiale.

Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, il Ct della Germania Julian Nagelsmann si è lasciato scappare questa frase emblematica in merito all’esclusione dell’interista dai convocati: “Non gioca proprio tanto all’Inter…”. In verità, come detto prima, non gioca proprio. Ecco perché il suo entourage sarebbe già al lavoro da settimane per cercargli una nuova sistemazione.

Per Bisseck potrebbero farsi avanti di nuovo alcune società inglesi mossesi già l’estate scorsa, in particolare il Crystal Palace che arrivò pure a presentare un’offerta sui 32 milioni di euro. Offerta respinta dall’Inter, ma a gennaio la risposta potrebbe essere positiva qualora il ragazzo uscisse allo scoperto chiedendo di andare via.

😍LAUTARO SHOW

🇦🇷 Con la doppietta a Portorico ha raggiunto Crespo a quota 35 gol: ora è il quarto marcatore all time con la maglia Albiceleste!#interlive 📽️@TyCSports pic.twitter.com/zlCVI0hb40 — INTERLIVE.IT (@interliveit) October 15, 2025

Bisseck, non solo Premier, ipotesi ritorno in Bundesliga

Sempre in Germania si parla anche di ipotesi ritorno in Bundesliga, dove ha solo 3 presenze collezionate praticamente da ragazzino ai tempi del Colonia. Nella fattispecie si vocifera di un possibile tentativo dell’Eintracht Francoforte, club abilissimo a rilanciare i calciatori per poi venderli a cifre gigantesche poco dopo.

Il Ds dei rossoneri Krosche lo segue fin dai tempi in cui militava in Danimarca, ma è chiaro che non avrebbe i mezzi per competere con le squadre di Premier. L’Eintracht potrebbe proporre alla società di Oaktree un prestito con obbligo di riscatto, più magari una percentuale sulla futura rivendita.

Da Guehi alla doppia pista in Serie A

Con i soldi incassati/che si incasseranno dalla cessione di Bisseck, l’Inter potrebbe anticipare l’investimento per un nuovo centrale, ruolo che comunque potrebbe interpretare lo stesso Akanji (che verrà riscattato) nel prossimo futuro. Nomi? Piace Guehi in scadenza col Crystal Palace, ma per l’inglese è difficile battere la concorrenza della Premier, ma anche Gila della Lazio.

L’agente dello spagnolo è Alejandro Camano, quello di Lautaro: come noto, il rapporto tra lui e i dirigenti interisti è eccellente. Stando infine a ‘Calciomercato.it’, non è da escludere un ritorno di fiamma per Comuzzo, con Pioli finito nelle retrovie. La Fiorentina potrebbe accettare un’offerta inferiore ai 30 milioni.