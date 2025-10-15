Inter, nuova operazione per Di Gennaro: il comunicato UFFICIALE

L’esito degli esami a cui si è sottoposto il terzo portiere della squadra di Chivu

Raffaele Di Gennaro finisce nuovamente sotto i ferri. Come comunicato dall’Inter, infatti, il terzo portiere della squadra di Chivu dovrà sottoporsi a una nuova operazione quasi un anno dopo quella al dito che lo ha costretto a tre mesi di stop.

Stando alla nota ufficiale del club nerazzurro, stavolta il 32enne si opererà al polso. Questo perché gli esami strumentali a cui è stato sottoposto stamane, hanno “evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro“. L’infortunio è avvenuto nell’allenamento di ieri.

Di Gennaro, che in due anni e mezzo ha collezionato solo 1 presenza nella stagione dello Scudetto della seconda stella, finirà sotto i ferri “nei prossimi giorni”. Ancora incerti i tempi di recupero del numero 12, il cui contratto con l’Inter scade a fine stagione.